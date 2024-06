Giovedì a tutta musica a Porta a Mare

DJ Set Waterfront dalle 18:30 sulla darsena fronte mare con selezione musicale di Marta DJ, amatissima dal pubblico di Porta a Mare e nella galleria delle Officine a cura di Maurri Dj. Free drink omaggio per tutti i partecipanti. Dalle 21:30 l'inconfondibile voce e la chitarra di Nicola Mei nell’area Mazzini di Porta a Mare. Info e prenotazioni tavoli ai numeri di telefono delle singole ristorazioni

Giovedì 13 giugno serata di festa a Porta a Mare. Si parte alle 18:30 con DJ Set Waterfront, l’aperitivo più cool dell’estate. Due stage, uno all’aperto sulla darsena fronte mare con selezione musicale di Marta DJ, amatissima dal pubblico di Porta a Mare e un secondo stage interno alla galleria delle Officine, a cura di Maurri Dj. La serata, che proseguirà per tutti i giovedì di giugno, è realizzata in partnership con lo staff di Precisamente a Calafuria. Sono previsti free drink omaggio per tutti i partecipanti. Intorno alle 21:30, sarà poi la volta dell’intramontabile Nicola Mei. Con la sua voce inconfondibile e le magie della sua chitarra, Nicola è pronto per divertire Livorno con uno spettacolo indimenticabile. Lo spettacolo si terrà nell’area Mazzini di Porta a Mare, proprio in mezzo a Guglie e Porca Vacca. Le ristorazioni di Porta a Mare, ti aspettano per la cena, l’aperitivo o un drink durante lo spettacolo. Info e prenotazioni tavoli ai numeri di telefono delle singole ristorazioni.

Porta a Mare, continua ad essere un punto di riferimento e luogo di aggregazione sempre più importante per la città di Livorno. L’estate 2024 sarà ricca di eventi tutti da scoprire sul livorno-portamare.it, i canali social e la newsletter di Porta a Mare.

Condividi:

Riproduzione riservata ©