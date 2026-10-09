Un Halloween di solidarietà e cultura del dono. Avis e Usl Toscana Nord Ovest nel progetto, Aspidi testimonial
Il momento inaugurale della campagna si terrà domani, sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 15.30, presso il Palaverde (all'interno del parco). Durante l'evento interverranno i rappresentanti di AVIS Regionale e USL Toscana Nord Ovest per illustrare i valori e gli obiettivi del progetto
Non divide, ma unisce e, soprattutto, aiuta chi ha bisogno: è questo il vero significato del sangue. Prende il via un importante progetto di prevenzione e sensibilizzazione alla donazione che coinvolge Avis Regionale Toscana e USL Toscana Nord Ovest, in stretta collaborazione con il progetto “Un Dono per la vita” di Paolo Iovino e OPES aps (Ente di Servizio Civile Universale ed Ente di Promozione Sportiva).
La campagna, che porta il suggestivo slogan “Ad Halloween il sangue fa paura, nella realtà è vita”, punta a ribaltare l’immaginario tipico di questo periodo. Se nei film horror i mostri inseguono brividi e gocce di sangue per spaventare, nella quotidianità donare significa speranza. Per diffondere questo messaggio in un contesto sereno e familiare, le associazioni hanno scelto una cornice d’eccezione: il parco divertimenti CavallinoMatto, che ospiterà l’iniziativa per tutto il mese di ottobre.
L’evento di lancio: domani, sabato 10 ottobre, con Manuel Aspidi
Il momento inaugurale della campagna si terrà domani, sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 15.30, presso il Palaverde (all’interno del parco). Durante l’evento interverranno i rappresentanti di AVIS Regionale e USL Toscana Nord Ovest per illustrare i valori e gli obiettivi del progetto.
Al loro fianco ci sarà il testimonial ufficiale dell’iniziativa, il cantautore livornese Manuel Aspidi, che arricchirà il pomeriggio con la sua musica e la sua testimonianza. Alle 15.30 l’artista si esibirà presentando il suo nuovo brano “Solo a mitad”, versione spagnola del suo grande successo “Soli a metà”, con cui celebra i 20 anni di carriera musicale (il brano è stato da poco ripubblicato per il mercato spagnolo, latino-americano e statunitense).
A seguire, alle 17.00, Aspidi sarà protagonista di un dialogo aperto con il pubblico, un momento di confronto in cui rifletterà sull’importanza del dono e sul valore dei sentimenti genuini, considerati come il vero e unico motore della nostra esistenza.
Punti informativi e sensibilizzazione per tutto il mese
L’impegno delle associazioni non si limiterà alla giornata inaugurale. Durante tutti i fine settimana, lontano dai set del terrore, dai fantasmi e dalle attrazioni a tema (come la novità “Horror Forest”) che animeranno la location, verranno allestiti speciali punti informativi.
Qui, gli esperti delle diverse realtà aderenti al progetto saranno a disposizione dei visitatori per dialogare, rispondere alle domande e spiegare concretamente quanto sia vitale la prevenzione e la solidarietà, trasformando così una giornata di svago in una preziosa occasione di crescita civile.
Informazioni sugli orari dell’iniziativa: I punti informativi e le attività di sensibilizzazione saranno presenti tutti i sabati e le domeniche a partire dal 10 ottobre, con orario continuato 10.30 – 18.30. Aperture speciali in occasione del weekend “Dream’s Halloween”: sabato 31 ottobre (10.30 – 20.00) e domenica 1° novembre (10.30 – 19.00).
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