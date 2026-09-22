Un incontro per approfondire un fenomeno complesso su salute sessuale e prevenzione

Sabato 26 settembre, al Cisternino di Città, una mattinata di formazione e sensibilizzazione con gli specialisti Filippo Maria Nimbi e Rodolfo Pessina

Approfondire il fenomeno del chemsex attraverso una prospettiva scientifica, clinica e sociale, promuovendo strumenti di prevenzione, consapevolezza e intervento non stigmatizzanti. È questo l’obiettivo dell’incontro “Il fenomeno del Chemsex: aspetti clinici, sociali e strategie di intervento”, in programma sabato 26 settembre, dalle ore 9 alle 13, al Cisternino di Città di Livorno, in Largo del Cisternino 13. L’iniziativa è organizzata da L’Approdo – Centro Ascolto LGBTQ+, attraverso le associazioni Agedo Livorno “Saverio Renda” e L.E.D. Arcigay Livorno, e si inserisce tra le azioni del progetto “Spazio Aperto”, nell’ambito di Connecting Spheres, realizzato con il finanziamento dell’Unione Europea e con la compartecipazione del Comune di Livorno. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere il benessere e la salute sessuale attraverso percorsi di formazione, prevenzione, ascolto e sensibilizzazione, con attenzione alle persone LGBTQIA+. Il chemsex, termine utilizzato per indicare l’utilizzo intenzionale di sostanze psicoattive nel contesto dell’attività sessuale, rappresenta un fenomeno complesso che coinvolge aspetti sanitari, psicologici, relazionali e sociali. L’incontro sarà dedicato in particolare all’approfondimento del fenomeno nella popolazione MSM (uomini che fanno sesso con uomini), attraverso un approccio centrato sulla persona, sul consenso, sull’autodeterminazione e sulla riduzione dello stigma. A condurre la mattinata saranno il Dott. Filippo Maria Nimbi, psicologo clinico e psicosessuologo, e il Dott. Rodolfo Pessina, medico psichiatra e sessuologo clinico, professionisti impegnati nell’approfondimento delle tematiche legate alla salute sessuale e al benessere psicologico. Nel corso dell’incontro saranno affrontati diversi aspetti del fenomeno: le caratteristiche e la diffusione del chemsex, le principali sostanze coinvolte e i loro effetti; i fattori di rischio individuali e sociali, gli aspetti epidemiologici; il ruolo delle applicazioni di incontri e dei cambiamenti nelle dinamiche sociali e le possibili strategie di intervento clinico. Particolare attenzione sarà dedicata a un approccio sex-positive, non giudicante e basato sulle evidenze scientifiche, che consideri la persona nella sua complessità e tenga conto anche di elementi quali lo stress minoritario, lo stigma associato all’HIV e le dinamiche socio-culturali che possono influenzare le esperienze della comunità LGBTQIA+. Tra gli strumenti di prevenzione che verranno approfonditi rientrano anche le strategie di prevenzione dell’HIV, tra cui la PrEP (profilassi pre-esposizione), all’interno di una più ampia riflessione sulla salute sessuale e sulla riduzione dei rischi.

Il programma

La mattinata prenderà il via alle 9.00 con la registrazione dei partecipanti.

9.30 – 10.30 | Relazione del Dott. Filippo Maria Nimbi

10.30 – 11.30 | Relazione del Dott. Rodolfo Pessina

11.30 – 12.00 | Coffee break

12.00 – 12.45 | Discussione e confronto

12.45 – 13.00 | Compilazione del questionario finale

L’appuntamento vuole rappresentare un’occasione di formazione e confronto per chi opera nei settori della salute, dei servizi sociali e sanitari, della prevenzione e dell’inclusione, oltre che per tutte le persone interessate ad approfondire il tema attraverso un approccio scientifico, consapevole e privo di pregiudizi. L’incontro vuole inoltre contribuire a rafforzare sul territorio una cultura della prevenzione, dell’ascolto e della salute sessuale, favorendo una maggiore conoscenza del fenomeno e degli strumenti disponibili per affrontarlo, sia sul piano clinico sia su quello sociale e relazionale.

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