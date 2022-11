Un libro sulla storia di Antignano, venerdì 2 dicembre la presentazione

Venerdì 2 dicembre 2022, ore 17 Centro Sociale Gallinari, la presentazione del libro di Enrico Zucchi “Antignano: un quartiere speciale di Livorno”

Quella che sarà presentata venerdì 2 dicembre 2022 al Centro sociale Piero Gallinari, in via della Salute 13, Antignano è una pubblicazione sulla storia di Antignano, ricca di tante informazioni e notizie, di suggestive fotografie e molte, bellissime mappe. Enrico Zucchi parlerà infatti del suo libro “Antignano: un quartiere speciale di Livorno”. L’opera scaturisce da una puntuale e rigorosa ricerca, condotta negli archivi di stato di Livorno e di Pisa, nell’archivio storico del Comune di Livorno e in quello nazionale di Praga, nella Biblioteca Labronica F.D.Guerrazzi, che ha permesso di ricostruire la fisionomia di Antignano, a partire dalla fine del ‘700 fino agli anni ’70. Una fisionomia del tutto particolare che spiega il sottotitolo “quartiere speciale di Livorno” in quanto, più che una zona della città, Antignano è stato, almeno fino agli anno ’60, un paese vero e proprio, a sé stante si potrebbe dire, con una particolare autonomia e diversità dal resto del Comune.

Enrico Zucchi, che ha svolto la sua attività lavorativa come chimico, si è scoperto quando è andato in pensione, grande appassionato di storia della sua Livorno. Sempre con metodo rigorosamente legato al ritrovamento di documentazione certa ha fatto ricerca e scritto più di venti pubblicazioni sulla città e i suoi quartieri: da San Jacopo ad Ardenza, da via Borgo Cappuccini a via Marradi, a Via Grande e ancora molte altre località. Un lavoro prezioso dunque per la conoscenza del nostro territorio, da tenere sempre a portata di mano per consultarlo, in modo da mantenere allacciati i fili della storia che ci aiutano a comprendere quello che succede ora intorno a noi. Per informazioni tel. Renza 3341854067.

