Un libro sull’architetto e ingegnere Dario Giacomelli

La Socrem promuove la pubblicazione del volume dedicato all’architetto e ingegnere cav. Dario Giacomelli (1819-1896), realizzato con la collaborazione di Maurizio Bettini di Mediaprint

La Socrem promuove la pubblicazione del volume dedicato all’architetto e ingegnere cav. Dario Giacomelli (1819-1896), realizzato con la collaborazione di Maurizio Bettini di Mediaprint.

La presentazione si terrà il 29 maggio nella Sala Badaloni della Biblioteca Labronica, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale. Saranno presenti la famiglia Giacomelli, donatrice del Fondo Giacomelli alla Biblioteca, Maurizio Bettini, Chiara Lo Re e la professoressa Ulivieri.

Il volume ripercorre la vita e le opere di una delle figure più significative dell’Ottocento livornese: progettista del Tempio Olandese Alemanno, della lanterna di Santa Caterina, della Cappella Bastogi, della facciata di San Jacopo e di numerosi interventi civili, religiosi e urbanistici che hanno segnato il volto della città.

Professionista stimato e protagonista della vita culturale e amministrativa livornese, Giacomelli fu docente, assessore ai Lavori Pubblici e insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale della Corona d’Italia.

L’autrice, Chiara Lo Re, storica dell’architettura e studiosa della realtà livornese, ha dedicato anni di ricerca al Fondo Giacomelli e alla Congregazione Olandese Alemanna, contribuendo alla valorizzazione di importanti archivi cittadini.

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