Un livornese tra i pretendenti allo scettro di “Mister Italia 2023”

C’è anche un ragazzo di Livorno tra i pretendenti allo scettro di “Mister Italia 2023”.

Nico Melani, 24 anni, tecnico elettronico specializzato con la passione per il calcio, è infatti tra i 95 pre-finalisti provenienti da tutta Italia che giovedì 24 agosto a Giulianova (TE) si contenderanno i 40 pass per la finalissima condotta da Jo Squillo in programma due sere dopo allo Stadio del Mare di Pescara.

Nico in Abruzzo potrà quindi andare a caccia del titolo più ambito in un concorso che nel corso degli anni ha lanciato, tra gli altri, alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della tv come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone .

Insieme ai 40 bellissimi finalisti sul palco di Pescara sabato 26 agosto ci saranno anche le 25 ragazze finaliste del concorso di “Miss Grand Prix”.

Entrambi i concorsi, organizzati da patron Claudio Marastoni, hanno il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, e il patrocino del Comune di Pescara e del Comune di Giulianova.

Insieme a Nico alle prefinali nazionali di Giulianova il 24 agosto ci sarà anche un altro ragazzo della provincia livornese, l’elbano di Portoferraio Gabriele Bucci. Per entrambi l’obiettivo è centrare il passaggio alla finale di Pescara del 26 agosto.

