“Un mare di amici – navi di maggio”. In Fortezza e Darsena Vecchia con oltre 700 studenti livornesi

Come ogni anno, si svolgerà venerdì 29 Maggio a partire dalle ore 9, nello splendido scenario della Fortezza Vecchia e della darsena vecchia del porto di Livorno, la giornata finale del progetto “Un mare di amici”

Come ogni anno, si svolgerà venerdì 29 Maggio a partire dalle ore 9, nello splendido scenario della Fortezza Vecchia e della darsena vecchia del porto di Livorno, la giornata finale del progetto “Un mare di amici”.

Quest’anno la manifestazione si effettuerà in concomitanza di “Navi di Maggio”, progetto promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in occasione della Giornata Europea del Mare, che prevede una serie di iniziative informative, visite guidate e attività educative.

Ricchissimo il calendario degli eventi in programma che vedrà protagonisti oltre 700 studenti degli Istituti Scolastici della provincia di Livorno. Tra loro anche gli alunni che Capitaneria di Porto, Educazione e Promozione della Salute – ASL Toscana Nord Ovest, ARPAT, Società Nazionale Salvamento – sezione Livorno mare hanno già incontrato nell’ambito delle attività educative condotte durante l’anno scolastico. Il progetto, promosso con la convinta adesione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, è finalizzato a stimolare percorsi di educazione alla salute e alla salvaguardia dell’ambiente, in particolare di mare e coste, nell’ottica “One Health”.

Nella suggestiva cornice della Fortezza Vecchia, dopo i saluti istituzionali delle Autorità cittadine, gli studenti potranno visitare gli stand dei promotori dell’iniziativa e quelli di tanti altri Enti impegnati nella difesa del mare e dell’ambiente e nella ricerca scientifica applicata al mare e al clima, oltre che quelli delle associazioni di volontariato.

Tantissime le attività laboratoriali e pratiche previste, con il personale ARPAT che proporrà dei focus sulla biodiversità marina e sulle specie vegetali e animali che popolano il Santuario Pelagos, in particolare delle tartarughe marine che nidificano sulle nostre spiagge e che simulerà, insieme ai biologi della Guardia Costiera e alle scolaresche, l’analisi di campioni di acqua di mare anche finalizzati alla valutazione della balneabilità.

Saranno presenti: l’Accademia Navale, la Guardia di Finanza, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria, la Polizia Provinciale, la Polizia Locale, la Protezione Civile, l’Area Marina Protetta delle Secche della Meloria, la cooperativa Aplisya, il Centro Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Bioeconomia, il Consorzio LAMMA, la Lega Navale Italiana, l’associazione Marevivo Toscana, i Servizi Tecnico Nautici del porto di Livorno, la Scuola Italiana Cani Salvataggio e l’associazione Acchiapparifiuti.

Saranno anche previste visite alle motovedette e mezzi navali delle Autorità e degli Enti che a vario titolo operano in mare e che saranno ormeggiate in darsena vecchia e al molo Capitaneria. I ragazzi potranno vedere da vicino le sofisticate attrezzature per i controlli di polizia in mare, per la ricerca dei naufraghi e per la tutela dell’ambiente marino grazie alle unità della Labromare impiegate per la pulizia degli specchi acquei e alla Nave Nos Taurus che opera per il contrasto all’inquinamento marino.

I ragazzi e le ragazze avranno anche l’occasione di assistere a delle prove dimostrative di salvamento in mare. A partire dalle 10:40, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto, si vedranno all’opera i militari della Guardia Costiera, i sommozzatori della Guardia di Finanza, i professionisti e le moto d’acqua della Polizia di Stato e della Società Nazionale Salvamento che simuleranno delle operazioni di salvataggio di bagnanti in difficoltà. Al termine un sorvolo di saluto di un elicottero della Guardia Costiera per augurare agli studenti un simbolico “buona estate in sicurezza”.

Al termine dell’evento, dopo le foto di rito, Riprenderanno il mare due tartarughe, “Nella” e “Vera”, esemplari di Caretta Caretta giunte all’Acquario di Livorno negli scorsi mesi dopo essere state trovate la prima a galleggiare in difficoltà nelle acque del porticciolo del Chioma tra numerosi rifiuti, la seconda da una motovedetta della Guardia di Finanza al largo di Livorno avvinghiata da due galleggianti che le impedivano di nuotare ed immergersi. Curate nell’apposito Centro di recupero e riabilitazione hanno riacquistato un buono stato di salute per tornare libere e verranno portate al largo dal personale dell’acquario a bordo di due motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Una parte dei ragazzi avranno la fortuna di poter assistere al rilascio in mare delle due tartarughe grazie alle unità messe a disposizione dai Piloti, dagli Ormeggiatori, dai Vigili del Fuoco e dalla Lega Navale Italiana.

Non mancheranno, per tutti, utili consigli su come vivere il mare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente e della legalità.

L’evento, naturalmente, è aperto anche alla cittadinanza che è invitata a partecipare numerosa per condividere con gli organizzatori ed i ragazzi l’importante messaggio di tutela e valorizzazione promosso.

Condividi:

Riproduzione riservata ©