“Un mare di Hip Hop” domenica a Porta a Mare

Le performance degli 80 allievi di un'età compresa tra i 7 e i 20 anni inizieranno alle ore 15. Il Consorzio Porta a Mare ringrazia Gaia Lemmi e tutte le otto scuole con i loro professionisti ed i loro allievi

Domenica 4 dicembre tornano a danzare sulla piazza di Porta a Mare le otto scuole livornesi che hanno sposato l’iniziativa “Un mare di Hip Hop” edizione 2022; nello specifico parliamo di AreaDanza, Centro Studi Armonia Danza, Laboratorio di Danza e Movimento, Eden, ABC Danza, ST Danza, Centro Studi ArteDanza, StudioLive. Arrivato alla sua quarta edizione “Un mare di Hip Hop” rappresenta ormai un punto di riferimento per i follower livornesi dell’ Hip Hop. Le performance degli 80 allievi di un’età compresa tra i 7 e i 20 anni inizieranno alle ore 15. Il loro entusiasmo si trasformerà in un’esplosione di energia che donerà momenti di forte impatto emotivo a tutto il pubblico presente. Anche quest’anno la direzione artistica è stata affidata a Gaia Lemmi che segue l’evento dal suo primo anno di nascita. Gaia ci tiene a sottolineare che “Livorno è sempre stata una fucina di ottimi danzatori e che la piazza di Porta a Mare contribuisce a dare nuove opportunità di esibizione ai talentuosi ballerini”.

Non vi resta che venire e farvi travolgere dell’energia e dalla vivacità di queste splendide esibizioni!! Il Consorzio ringrazia Gaia Lemmi e tutte le scuole con i loro professionisti ed i loro allievi che ci hanno permesso di realizzare questa bellissima iniziativa che saprà coinvolgere e divertire il pubblico presente. Siamo onorati di contribuire a dare visibilità ai tanti talenti livornesi! Per essere sempre informati sui dettagli delle nostre iniziative potete seguirci sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/portaamarelivorno Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività commerciali dell’area Porta a Mare.

