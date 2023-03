Un mare più pulito? All’Acquario la presentazione del libro con 20 piccole buone azioni

Vuoi essere il miglior amico del mare? Scopri 20 piccole buone azioni per rispettarlo venerdì 10 marzo all’Acquario di Livorno! Alle ore 16 nella Sala del Relitto dell’Acquario di Livorno, un gruppo di “amici del mare” – Giovanni Raimondi, Alice Malotti, Giulia Perni, Stefano Pampaloni, Fabrizio Giorgi e Matteo Vacchi – incontreranno bambini e adulti per raccontare storie e azioni per rendere il mondo che ci circonda più pulito, partendo dalla presentazione di un importante libro nato dalla volontà di tante persone di difendere e tutelare il nostro ambiente, “20 buoni propositi per un mondo più pulito”, un progetto editoriale a firma Sillabe, Costa Edutainment e Opera Laboratori, da sempre attenti alla tutela e al rispetto del patrimonio artistico e naturale.

La pubblicazione (con testi di Giovanni Raimondi, biologo marino dell’Acquario di Livorno) è nata per raccogliere e raccontare a un pubblico sempre più ampio di lettori il progetto di Educazione Ambientale del Dipartimento Didattico dell’Acquario di Livorno che nel dicembre scorso è stato portato avanti dal Lions Club Livorno Host, in collaborazione con la Fondazione Lions Distretto 108 La Toscana onlus e il Leo Club Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno: “PiùBlu Trashart”, una mostra di 20 opere raffiguranti per lo più fauna marina e realizzate con materiali di recupero (plastica, lattine, scarpe vecchie, pneumatici, scarti di ferro diventato pesci, meduse e mammiferi marini), visibile all’Acquario di Livorno fino al 30 giugno. “La mostra – ricorda Stefano Pampaloni, Presidente del Lions Club Livorno Host – è una delle tante iniziative del nostro progetto di comunicazione “PiùBlu” che si articola in numerose azioni: dalla pulizia delle spiagge, all’acquisto di compattatori di plastica, all’organizzazione di meeting ed eventi, alla realizzazione di murales a tema ambientale che si concluderanno entro giugno 2023. L’obiettivo è tenere alta l’attenzione sulla precaria salute del nostro mare con azioni concrete e di sensibilizzazione non accademiche per favorire l’ingaggio del pubblico e il suo coinvolgimento, facendo comprendere che il tema ambientale, marino in particolare, è una responsabilità collettiva e non procrastinabile”.

PiùBlu Trashart ha ricevuto il contributo di OLT Offshore LN Toscana, Castagneto Banca, L&D, Abate, Stabilimenti Riuniti Pancaldi Acquaviva Spa, Gino Spa, Seatrag, F.lli Santucci Iveco, Eventi Italia, Zaki Creative Digital Agency. Una parte del ricavato della vendita del libro andrà a sostegno dell’Associazione Sons of the Ocean, un’organizzazione no-profit operante nel settore “clean up” e non solo, nata sul territorio nazionale italiano nel 2018, che prende ufficialmente posizione nel 2020. L’organizzazione nasce da un’idea di un gruppo di amici, praticanti del surf dagli anni ’90. Dopo aver visitato e viaggiato per diverse aree del mondo, è facile vedere che il nostro pianeta sta colando a picco: diverse aree terrestri e marine sono contaminate da cimiteri di plastica e rifiuti, e i cambiamenti climatici sono sempre più frequenti e repentini. Non c’è più tempo di rimandare, è il momento di agire, per garantire a chi verrà dopo di noi, di poter osservare la vita in tutte le sue forme. Sons of the Ocean nasce per sensibilizzare ed educare le persone alla cura dell’ambiente marino in particolar modo, dato che l’associazione nasce da un gruppo di amici con la passione per il surf. Il tutto viene garantito da attività di clean up in diverse regioni italiane (Toscana, Lazio, Sardegna, ecc.), e attraverso un approfondimento scientifico indetto dai ricercatori del nostro gruppo.

L’ingresso all’evento è aperto al pubblico con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per chi volesse visitare la mostra e l’Acquario di Livorno ricordiamo che la struttura è aperta al pubblico dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso alle 17,15) con tariffa di ingresso speciale a € 12,00 anziché € 16,00 per gli adulti (€ 10 ragazzo da 1 metro a 140 cm di altezza; gratuito per disabili e bambini con altezza sotto 1 metro). www.acquariodilivorno.it – [email protected]

