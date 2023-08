“Un martedì da cani” la festa degli amici pelosi a Quercianella

Alti, bassi, pelosi e anche no, scodinzolanti, giocherelloni, qualcuno un po’ burbero, altri allenati alla leccata senza sosta. Sono i cani, per definizione i migliori amici dell’uomo ma non per questo sempre ricambiati.

E i cani saranno i protagonisti della nuova edizione di “Un martedì da cani” la festa cinofila che da alcuni anni organizza il Centro socio culturale ricreativo e sportivo S. Faniglione di Quercianella. La manifestazione è in programma martedì 8 agosto dalle ore 21 nel grande cortile di via P. Nardini 10 e si basa essenzialmente su due momenti distinti. L’apertura sarà affidata agli istruttori del Centro Dogs di Livorno che porteranno alcuni esemplari addestrati in attività specifiche: di sicuro impatto sarà la ricerca di sostanze stupefacenti che vedrà all’opera istruttori e cani. A seguire una dimostrazione di tecniche di educazione con l’esecuzione di vari comandi-base. A questa dimostrazione potrà partecipare anche il pubblico.

La seconda parte di “Un martedì da cani” sarà invece dedicata alla gara di abilità a “sei zampe”: padrone e cane dovranno insieme superare una serie di prove sotto l’occhio attento di una giuria che assegnerà dei punti per stilare quindi una classifica finale. In palio ci sono buoni spesa offerti dal negozio Mondial Pet di Cecina e oggetti a sorpresa offerti dalla cartoleria edicola Da Elisa di Quercianella. Altri buoni spesa e oggettistica varia si potranno vincere con la Lotteria di Fido, la cui estrazione è prevista a fine serata.

