Un menù a tema “Mascagni” durante il Festival dedicato al compositore

La direzione artistica del Mascagni Festival, in collaborazione con la Fondazione LEM, è lieta di annunciare un’entusiasmante iniziativa gastronomica che accompagnerà la rassegna musicale dedicata al celebre compositore Pietro Mascagni. L’evento, che si terrà dal 4 al 27 agosto a Livorno, promette di coniugare l’amore per la musica e la tradizione culinaria livornese attraverso menù speciali ispirati alle opere iconiche di Mascagni.

Seguendo il successo dell’iniziativa “CineMenù” che prevede menù a tema cinema durante Effetto Venezia 2023, la direzione artistica del Mascagni Festival ha deciso di coinvolgere i ristoratori locali per offrire un’esperienza originale a quanti parteciperanno alla manifestazione.

I ristoratori interessati sono invitati a ideare un menù speciale, dedicato alle opere più amate del celebre compositore, che andrà in scena durante l’evento musicale.

“Gli appassionati della musica e della cucina tradizionale livornese avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza culturale completa durante il Mascagni Festival – ha affermato il direttore artistico del Festival Marco Voleri – crediamo che questa iniziativa offrirà ai nostri ospiti una connessione unica con le opere di Mascagni, oltre a presentare la ricchezza della cucina locale.”

I ristoratori partecipanti potranno proporre piatti ispirati alle opere iconiche di Mascagni, combinando ingredienti tipici della tradizione livornese con creatività e originalità. I menù tematici saranno offerti durante tutto il periodo del Festival, fornendo ai partecipanti l’opportunità di degustare prelibatezze uniche legate all’opera del compositore. Inoltre, per incentivare la partecipazione degli amanti della musica e della cucina, il Mascagni Festival proporrà un coupon speciale. Coloro che avranno degustato il menù Mascagni presso i ristoranti partecipanti riceveranno uno sconto esclusivo per l’acquisto di biglietti per gli eventi del Festival. Un modo per premiare e incentivare la scoperta sia delle delizie culinarie che delle emozionanti esibizioni musicali. L’iniziativa sarà pubblicizzata attraverso i canali social del Mascagni Festival, garantendo una visibilità significativa per i ristoratori aderenti.

Come aderire: i ristoratori interessati a partecipare all’iniziativa sono invitati a inviare il loro menù speciale a tema Mascagni all’indirizzo e-mail [email protected] entro e non oltre il 30 luglio.

La direzione artistica del Mascagni Festival valuterà tutte le proposte e selezionerà i ristoranti partecipanti, garantendo una varietà di opzioni per gli ospiti del Festival. Il Mascagni Festival e la Fondazione Lem sono entusiasti di vedere come la creatività culinaria si unirà all’eccellenza musicale di Pietro Mascagni, offrendo un’esperienza culturale indimenticabile durante questa straordinaria rassegna a Livorno.

Per ulteriori informazioni sul Mascagni Festival e sugli eventi in programma, si prega di visitare il sito web ufficiale del Festival.