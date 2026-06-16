Un mese di eventi in quattro piazze

Foto AI

Dal 23 giugno al 26 luglio un ricco programma gratuito dedicato a tutte le età in piazza Garibaldi, piazza Grande, piazza San Marco e piazza XX Settembre. L’iniziativa di Fondazione Lem, "Piazze al centro: lo spettacolo abita la città" punta a rafforzare la socialità attraverso la cultura

Quattro piazze, quattro identità diverse unite da un unico grande cartellone culturale. Nasce con l’obiettivo di riportare al centro la città e le sue comunità “Piazze al centro: lo spettacolo abita la città”, l’iniziativa coordinata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea che animerà l’estate livornese. Il progetto coinvolgerà attivamente Piazza Garibaldi, Piazza Grande, Piazza San Marco e Piazza XX Settembre, valorizzando le specificità di ciascun’area attraverso un programma articolato che spazia tra teatro, musica, cinema, cabaret, spettacoli per famiglie e arti di strada. Non si tratta di un semplice cartellone di eventi estivi, ma di un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana e sociale. Attraverso il linguaggio universale dello spettacolo dal vivo, l’iniziativa punta a unire il centro e i quartieri, restituendo alle piazze il loro ruolo originario di spazi di incontro, condivisione e socialità per residenti e visitatori. Frutto di una stretta collaborazione tra istituzioni cittadine, associazioni e artisti, “Piazze al centro” offre una proposta culturale trasversale e di qualità, pensata per intercettare pubblici di ogni età. Nel segno della massima inclusività e partecipazione, tutti gli eventi in programma saranno ad accesso libero e gratuito.

Piazza Garibaldi: torna Garibaldissima tra cabaret, musica e livornesità

Per il sesto anno consecutivo Piazza Garibaldi, recentemente riqualificata, torna ad animarsi con le classiche quindici date di spettacolo di Garibaldissima, la rassegna di musica, teatro e cabaret organizzata da Fondazione LEM per il Comune di Livorno con la direzione artistica di Claudio Marmugi.

Calendario – Piazza Garibaldi

Martedì 23 giugno – Paolo Migone Live

Mercoledì 24 giugno – Carlo Bosco, Emiliano Geppetti e Claudio Marmugi in “Coinquilini di Gabina 2026”

Giovedì 25 giugno – Marco Conte in “Marconte Show”

Martedì 30 giugno – Garibaldi d’Assalto in “Garibaldi Sempre”

Mercoledì 1 luglio – Claudio Monteleone in “Facce di Libeccio”

Giovedì 2 luglio – Giovanni Bondi in “Si alzi l’amputato”

Martedì 7 luglio – Alberto Caiazza in “Ru… umoreggiando”

Mercoledì 8 luglio – Baciami Piccina in “Note napoletane”

Giovedì 9 luglio – Scapigliati a tutto swing

Martedì 14 luglio – Sandro Andreini, Daniela Salucci e Massimiliano Bardocci in “Metti una sera a veglia… con la Livorno scomparsa, da non dimenticare”

Mercoledì 15 luglio – Febe Ceccarini e Alex Bimbi in “Oltre il suono”

Giovedì 16 luglio – Fabio Vannozzi + 30 Corde in “C’era una volta il 1969”

Martedì 21 luglio – Elisa Arcamone e Carlo Bosco in “Elisa canta Mina”

Mercoledì 22 luglio – Meme Lucarelli e Andrea Roventini in “Quello strano duo”

Giovedì 23 luglio – Paola Pasqui e Claudio Marmugi in “Coppia a mare e coppia a terra”

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30.

Piazza Grande: il Grande spettacolo di strada

Rassegna “Grande spettacolo di strada”, affidata a Pilar Ternera / Nuovo Teatro delle Commedie con la cura artistica di Francesco Cortoni.

Calendario – Piazza Grande

Venerdì 26 giugno – “Zitto zitto” di Claudio Cremonesi

Venerdì 3 luglio – “Kalinka” della Compagnia Nando e Maila

Venerdì 10 luglio – “Giulivo Splash Show” con Giulivo Clown

Venerdì 17 luglio – “Clown Spaventati Panettieri” del Collettivo Clown

Venerdì 24 luglio – “Tutti in valigia” di Luigi Ciotta

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30.

Piazza San Marco: il teatro per bambini e famiglie

Piazza San Marco sarà il cuore della rassegna “San Marco in scena”, dedicata al teatro per l’infanzia e alle famiglie.

Calendario – Piazza San Marco

Lunedì 22 giugno – “Blu, il colore della felicità” di Pilar Ternera / NTC

Lunedì 29 giugno – “Acqua Matta” di Nata Teatro

Lunedì 6 luglio – “Il mio amico Cipì” del Teatrino dei Fondi

Lunedì 13 luglio – “Hansel e Gretel” di Pilar Ternera / NTC

Lunedì 20 luglio – “Tuono” dell’Orto degli Ananassi

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 19.00.

Piazza XX Settembre: il cinema torna in piazza

Piazza XX Settembre accoglierà “Il cinema viene in… Piazza XX”, rassegna cinematografica promossa dall’associazione culturale FiPiLi Horror Festival APS, con direzione artistica di Alessio Porquier e cura di Ciro Di Dato.

Calendario – Piazza XX Settembre

Domenica 28 giugno – “US Palmese” dei Manetti Bros. (Italia 2024) – introduzione video dei registi

Domenica 5 luglio – “Grosso guaio a Chinatown” di John Carpenter (USA 1986) – omaggio a Federico Frusciante

Domenica 12 luglio – “Profondo Rosso” di Dario Argento (Italia 1975) – vietato ai minori di 14 anni

Domenica 19 luglio – “Flow – Un mondo da salvare” di Gints Zilbalodis (Lettonia 2024) – serata speciale dedicata ai bambini

Domenica 26 luglio – “Gioia Mia” di Margherita Spampinato (Italia 2025) – la regista introduce il film in video e dal vivo

Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21.00.

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