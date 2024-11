Un mondo senza confini: arte e turismo per tuttə agli Hangar Creativi

La prima tappa di sabato 16 novembre (ore 16,30) prevede la realizzazione di uno workshop aperto a tutte e tutti con l’obiettivo di mettere al centro una nuova visione dell’accessibilità alla cultura e al turismo

Sabato 16 novembre alle 16.30 nella suggestiva cornice degli Hangar Creativi verrà presentato il progetto “La diversità non va in vacanza – per un turismo sociale e sostenibile” a cura di OAMI Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera e il prezioso contributo della Fondazione Livorno.

Il progetto nasce con la necessità di promuovere l’inclusione delle persone con disabilità all’interno di percorsi turistici artistici e ambientali.

La prima tappa prevede, appunto, la realizzazione di uno workshop aperto a tutte e tutti con l’obiettivo di mettere al centro una nuova visione dell’accessibilità alla cultura e al turismo.

La giornata formativa di sabato è finalizzata a costruire un progetto di intervento di welfare, attraverso la collaborazione fra chi opera nella cultura e chi nel sociale. Il welfare culturale indica un nuovo modello integrato di promozione del benessere e della salute degli individui e delle comunità, attraverso pratiche fondate sulle arti visive, performative e sulla conoscenza del patrimonio culturale.

All’interno di questa cornice il workshop è una vera e propria azione socioculturale dove la capacità di un’attività si riferisce contemporaneamente al livello sociale in termini di bisogni, esigenze e necessità e culturale in termini di apprendimento, crescita e appartenenza di tutti i soggetti coinvolti.

Per questa occasione OAMI ha organizzato un’iniziativa dal titolo “Un mondo senza confini: arte e turismo per tuttə” con due interventi significativi nel panorama del welfare culturale di Fabio Fornasari – architetto e responsabile del Museo Tolomeo di Bologna che nasce nel 2015 presso l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza e che opera in favore delle persone con disabilità visiva, con l’obiettivo di creare opportunità di autonomia in ambito educativo, culturale, formativo, professionale e di Pier Giorgio Curti, psicologo psicoterapeuta, Direttore OAMI Livorno.

Per info, contattare OAMI allo 0586-813861 o via mail [email protected]

