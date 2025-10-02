Un murale per Montenero a firma di Vincenzo Marano Esposito

Nella foto l'artista Vincenzo marano Esposito

L’opera sarà posta sull’antico muro del giardino del ristorante "Conti" e ritrarrà una cartolina dei primi del ‘900 raffigurante una visuale dello storico locale

Anche Montenero avrà il suo primo murale artistico. L’idea è venuta a Marzio Conti, storico gestore del Ristorante Conti a Montenero, l’attività di famiglia aperta dai primi del ‘900 che da oltre un secolo ha visto scorrere la storia di uno dei luoghi più caratteristici e densi di significati culturali, storici, mistici e paesaggistici della nostra città: dal Santuario della Madonna delle Grazie, patrona della Toscana che dall’alto del colle di Montenero protegge Livorno, al Famedio dove sono sepolti i livornesi più illustri. Nell’anno del Giubileo sono iniziati i lavori di restauro della storica fontana medievale del Famedio e presto si passerà ad una totale riqualificazione della piazza, delle baracchine e dei servizi che collegano la città di Livorno alla frazione collinare. In quest’ottica Marzio Conti ha voluto “donare” a Montenero il suo primo murale. L’opera sarà posta sull’antico muro del giardino del ristorante, avrà una dimensione di diversi metri quadrati e ritrarrà una cartolina dei primi del ‘900 raffigurante una visuale dello storico locale sede, tra l’altro, di numerosi eventi, concerti, presentazioni di libri, convegni e della manifestazione “Tocca le Stelle a Montenero. L’autore selezionato è il fiorentino trapiantato a Livorno, Vincenzo Marano Esposito. L’inizio dei lavori è previsto per questo fine settimana e la durata sarà di venti giorni. Dopodiché si procederà all’inaugurazione.

L’autore, in arte “Vinci”, è un pittore professionista che da anni si è dedicato alla pittura dei murales, dopo aver frequentato a Firenze un corso specifico del maestro Marco Cavallini. Al suo attivo ci sono diverse pitture parietali realizzate con la collaborazione delle istituzioni, a Riparbella su una strada dove ha realizzato uno dei più estesi murale su asfalto esistenti con 330 metri quadrati di superficie, e a Tirrenia. Il murale di Montenero verrà realizzato in “piccolo rilievo” tramite tecnica di acrilico da esterni, salvo ritocchi e aggiustamenti in ragione degli agenti atmosferici.

“Conosco Marzio Conti da anni – racconta l’artista Vincenzo Marano – ed abbiamo deciso di riprodurre una fotografia in bianco e nero tratta da un’antica raffigurazione del locale di Conti dei primi del ‘900. Cercherò di tirare fuori le caratteristiche particolari e principali delle immagini per far emergere la memoria e tenerla presente per celebrare l’attività di Conti e della sua famiglia, che hanno fatto di Montenero un punto di riferimento per tutta la città. Il concetto di memoria verrà riflesso su un muro antico e riprodurrò l’immagine come se fosse un restauro. Si dovrà rifare l’immagine colorata dal bianco a nero come se fosse un affresco Rinascimentale. Il mio stile non ha molto a che vedere con la street art moderna, cerco di avere uno stile paesaggistico e atmosferico, voglio allargare le dimensioni delle immagini a un livello che si può definire metafisico o trascendentale. Tento al contrario della street art tradizionale, infatti, di riprendere l’estetica del soggetto”.

