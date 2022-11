Un Natale all’insegna della magia. L’elenco degli eventi e dei mercati straordinari

Quest’anno a Livorno sarà possibile respirare e vivere la magia del Natale con la classica luminaria, villaggi di Natale, pista sul ghiaccio e ruota panoramica, mercati tipici e straordinari, eventi che animeranno quartieri e luoghi storici e caratteristici della città. Ma andiamo per ordine.

ILLUMINAZIONE

In segno di vicinanza al mondo del commercio livornese, colpito dapprima dalle conseguenze della pandemia e poi dall’innalzamento dei prezzi di energia elettrica e gas, l’Amministrazione Comunale ha garantito con un contributo finanziario ad una installazione base della classica luminaria che farà risplendere alcune parti della città: il centro da via Marradi fino a via Grande, piazza Cavallotti, Borgo Cappuccini, Venezia, Salviano, Stazione. Sono in fase di collocazione anche allestimenti luminosi in piazza del Luogo Pio, piazza Attias e piazza Grande.

I commercianti potranno potenziare e migliorare la luminaria della propria zona contattando direttamente la ditta appaltatrice (riferimento Lem) e contribuendo finanziariamente all’allestimento delle luci.

I VILLAGGI

Ha aperto i battenti lo scorso fine settimana il Villaggio di Natale, giunto alla sesta edizione, organizzato dalla Proloco, con il patrocinio del Comune di Livorno, nel parco di Villa Fabbricotti. Il Villaggio di Natale, che sarà aperto fino al 6 gennaio, per orari e costi consultare la pagina facebook https://www.facebook.com/villaggiodilivorno. Il Villaggio è costituito da una tensostruttura di 375 metri quadrati divisa in vari ambienti: ingresso/porta di accesso al Villaggio, Polo Nord, ufficio postale, loft di Babbo Natale, area laboratori, cameretta e market degli elfi ed è collocata nello spazio verde che si trova vicino al Chioschino di Villa Fabbricotti.

All’esterno della tensostruttura sono state dislocate quindici casette di legno che ospitano botteghe di artigiani.

In programma anche una serie di intrattenimenti tra musica, sfilate di elfi, burattini e installazioni artistiche, in orario 15.00 – 16,30, nei fine settimana e nelle giornata indicate nella pagina facebook.

PER INFO E PRENOTAZIONI: [email protected] o telefono 392 7697963

Sarà inaugurata sabato 26 novembre alle 15,30 la pista sul ghiaccio in piazza della Repubblica alla presenza del sindaco Luca Salvetti e dell’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo (la stampa è invitata a partecipare).

Nella piazza, fino al 6 gennaio saranno presenti anche 6 bancarelle per la somministrazione di alimenti, un albero di Natale, uno scivolo e una grande ruota panoramica di 27 metri di altezza che sarà inaugurata sabato 3 dicembre alle ore 15,30. Il Christmas Village in piazza della Repubblica è organizzato dalla Fondazione Lem. Dal primo dicembre fino al 6 gennaio uno dei luoghi più caratteristici del centro cittadino sarà animato dal tradizionale Villaggio di Natale di piazza XX Settembre, organizzato dal CCN piazza XX Settembre. Ci saranno giostre per bambini, casette di legno (che ospiteranno anche associazioni del terzo settore) e la casa di Babbo Natale. Il tutto messo in risalto da un tappeto di moquette rossa che coprirà l’intera piazza, decorata anche con bandierine multicolori. Non mancherà naturalmente il consueto albero di Natale. Durante il mese di dicembre saranno organizzati spettacoli di intrattenimento e musica. Mercoledì 14 concerto dei bambini dell’orchestra Ensemble Bacchelli.

CONCERTI DI NATALE

Giovedì 1 dicembre, ore 18

Cantina della Coppa Barontini, Scali del Ponte di Marmo 3 – Ingresso libero

VOCI IN CORO PER LA PACE

con la partecipazione del Coro Springtime

Cristiano Grasso direttore

Accompagnano le letture di Giorgio Algranti

Martedì 20 dicembre, ore 21

Chiesa dei Cappuccini

Concerto di Natale

RASSEGNA DI POLIFONIA CITTA’ DI LIVORNO XIX Edizione

Direttore artistico M° LUCA STORNELLO

Giovedì 22 dicembre, ore 17,30

Salone delle Vettovaglie, Mercato Centrale

CONCERTO DI NATALE

con la Banda Città di Livorno

Venerdì 23 dicembre, ore 18

Cattedrale di San Francesco, Livorno (Duomo) – Ingresso libero

CONCERTO DI NATALE

Orchestra del Teatro Goldoni

Eric Lederhandler direttore

Saint-Saëns / Oratorio di Natale, op. 12

A. Mozart/ Sinfonia concertante per fiati, KV 297b

AREA MERCATALE – BUONTALENTI

Sabato 3, 10 e 17 dicembre dalle ore 10.00 alle 12,30 – A ZONZO PER LIVORNO Le Maschere del teatro vernacolare livornese tra i negozi del centro commerciale naturale e i tra i banchi del Mercato di piazza Cavallotti e Vettovaglie, con gli attori della Carovana e la partecipazione dei figuranti “La Livornina”. Giovedì 8 dicembre dalle ore 16.00- Salone delle Vettovaglie NATALE IN ALLEGRIA per l’accensione della luminaria.

Spettacolo musicale con i brani tratti dai più celebri Musical internazionali a cura della Compagnia Artemusical e Compagnia Lirica Livornese con la partecipazione dei figuranti della “La Livornina”.

All’interno del Mercato “Villaggio del modellismo” esposizione della Livorno in miniatura, navimodellismo e ferromodellismo, gruppo Archeologico Paleontologico Livornese, Lego Terapia.

Alle ore 17.30 accensione della luminaria del Mercato

Sabato 10 dicembre dalle ore 16,30 – Piazza Cavallotti – Piazza Buontalenti e scalinata ingresso Vettovaglie spettacolo itinerante BUON NATALE con le MONDAY GIRLS.

Sabato 17 dicembre dalle ore 16,30 Area Mercatale Buontalenti CHRISTMASS PARTY Dj Marco Reset.

Domenica 18 dicembre dalle ore 16,30 – Piazza Cavallotti NATALE IN PIAZZA con tanta musica a cura dell’Associazione NovainCanto a seguire ore 17.45 LIVORNO DI UNA VOLTA spettacolo in vernacolo con Fulvio Pacitto

19 – 20 – 21 dicembre – dalle 17,00 alle 19,30 Piazza Cavallotti IN DIRETTA CON RADIO STOP.

Mercoledì 21 dicembre dalle ore 15.30 Piazza Cavallotti ARRIVA BABBO NATALE Foto, letterine e animazione per bambini con Babbo Natale

Giovedì 22 dicembre dalle ore 17.30 Salone delle Vettovaglie CONCERTO DI NATALE con la Banda Città di Livorno

Giovedì 5 gennaio 2023 dalle 16.30 – Piazza Cavallotti LA BEFANA E.…PUZZETTA: LA GNOMETTA PERFETTA!!! Spettacolo per bambini di e con Matteo Micheli a seguire ore 17.30 CORALE PIETRO MASCAGNI IN CONCERTO

MERCATINI

Tra la fine di novembre e il mese di dicembre in varie zone del centro cittadino si assisterà ad un proliferare di mercatini e di aperture straordinarie per quelli già esistenti.

Piazza Cavour: dal 5 al 27 dicembre ospiterà il Mercato di Natale con una ventina di operatori prevenienti da varie parti d’Italia che esporranno i loro prodotti, legati alla gastronomia ma non solo. Gli stand resteranno aperti dalle 9 alle 20.

Mercatino del venerdì: previste aperture straordinarie nelle domeniche del 4 e del 18 dicembre dalle 7 alle 15 e il 6 gennaio.

Via Serristori: apertura straordinaria dalle ore 7 alle ore 14 nei giorni del 28 novembre, 5, 12 e 19 dicembre, mentre giovedì 8 dicembre il mercato si terrà regolarmente.

Via Santa Giulia/Via del Giglio: da giovedì 1 dicembre a sabato 31 dicembre le bancarelle potranno prolungare l’orario di apertura fino alle ore 20 mentre nelle domeniche del 4, 11 e 18 dicembre potranno restare aperti dalle 7 alle 20. Giovedì 8 dicembre il mercato sarà regolare.

Via del Cardinale/Via del Giglio: nel mese di dicembre i banchi potranno restare aperti dalle 6.30 alle 20.

Mercato via Buontalenti: aperture straordinarie nei giorni del 27 novembre, 4, 8, 11 e 18 dicembre, 6 e 8 gennaio.

Mercato di piazza Cavallotti: prevista la possibilità per i venditori di aprire nelle giornate di domenica 4, 11 e 18 dicembre e nei festivi di giovedì 8 dicembre e venerdì 6 gennaio per l’intera giornata. Previste, inoltre, aperture anche pomeridiane dal 5 al 30 dicembre e dal 3 al 5 gennaio. Il 31 dicembre i banchi rimarranno aperti fino alle 16.

Nel mese di dicembre dalle ore 8 alle 20 è previsto l’allestimento di bancarelle nelle seguenti strade: via Santa Fortunata, via Piave (angolo via Grande), via del Cardinale, via del Giglio, via di Franco.

Colline in festa

Giovedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata , il quartiere di Colline sarà animato da musica, animazione per bambini e stand di commercianti e hobbisti. La manifestazione è organizzata dal CCN Colline con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno

Fortezza Nuova

Sabato 10 e domenica 11 dicembre si svolgerà la prima edizione di “Natale a km 0586”, fiera originale che intreccia il presente con il passato e le radici commerciali cittadine. Ad organizzare l’evento, che porterà nell’antica fortificazione circa 40 stand, la Scuola Europea Sommelier di Livorno e Fortezza Village. Le due aree esterne alla Sala degli Archi saranno dedicate al cibo e ai birrifici artigianali. Nello spazio interno della Sala degli Archi, invece, saranno allestiti stand di oggettistica (vinili, fumetti, vestiario vintage). Sarà inoltre allestito dall’associazione White Company un vero e proprio accampamento medioevale.