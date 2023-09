Un nuovo murale nel cuore di Borgo Cappuccini

A partire dal 24 settembre fino al 4 ottobre, l’artista brasiliano Thiago Mazza sbarcherà a Livorno per dipingere la parete di Borgo dei Cappuccini , angolo via dei Cavalletti, con un’opera muraria ispirata alla botanica e alla storia del quartiere.

La struttura scelta era originariamente un deposito del caffè, attivo fino alla metà degli anni ‘70 (chiamato, appunto, Moka Ras), oggi dismesso e in parte trasformato in un ristorante gestito da due giovani ragazzi. L’artista si occuperà di decorare interamente l’angolo della strada, con raffigurazioni di piante e fiori tropicali.

L’artista:

Thiago Mazza, classe 1984, è nato a Belo Horizonte in Brasile, dove si è laureato in Graphic Design presso l’Università Statale di Minas Gerais. Autodidatta in pittura, ha dapprima avuto contatti con il graffiti writing e, successivamente, ha iniziato a dipingere muri. Thiago è uno degli esponenti del muralismo contemporaneo brasiliano e annovera partecipazioni ad alcuni tra i più importanti festival di arte urbana come Nuart Aberdeen (Regno Unito), Artscape (Svezia), MURO (Portogallo), CVTA Fest (Italia), Vukovart (Croazia), IPAF (Messico ), Tbilisi Festival (Georgia) e CURA (Brasile).

Il suo lavoro dialoga con la pittura classica, la street art e l’arte contemporanea. È conosciuto nel panorama dell’arte urbana contemporanea per la sua maestria nella rappresentazione della flora, soprattutto tropicale. Il suo attuale progetto pittorico prevede di raccogliere le piante locali per poi dipingerle successivamente. Thiago Mazza porta la natura dentro di sé, l’ingegno per trasmutarla e l’arte di portarci ad essa.

https://thiagomazza.com.br/

L’opera verrà realizzata dall’Associazione MuraLi _ Diamo colore alla città APS con il sostegno di CCN Borgo e degli sponsor tecnici dell’iniziativa: GV3 Venpa, Sikkens Colour, Non solo Bagno, Sushino, Saba bevande e Scotti & Baroncini.

Le iniziative collaterali

CCN in Tour – Quartiere Borgo dei Cappuccini

street art food and drink

Il caratteristico quartiere di Borgo Cappuccini di Livorno è una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto, grazie ai murales sempre più numerosi, realizzati da street artist nazionali e internazionali. Alla scoperta dei murales verrà intervallata la visita presso alcune botteghe artiste e artigiane che animano il quartiere, per concludere con alcuni assaggi a cura degli esercenti di CCN Borgo Cappuccini e con la visita al murale in fase di realizzazione.

Il tour è in collaborazione con Vetrina Toscana nell’ambito delle iniziative CCN in Tour e si svolgerà sabato 30 settembre alle 17:30. L’evento è gratuito e avrà un limite massimo di 30 partecipanti. Il ritrovo è previsto in piazza Mazzini, davanti alla statua alle 17:15.

Assaggi a cura di: Kirù, Red Hop, L’Angolo del Gelato

Le prenotazioni sono possibili fino al 30 settembre alle 12:00

Telefono: 3480404516

Mail: [email protected]

