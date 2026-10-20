Un pomeriggio tra scienza e curiosità al Museo di storia

Nuovo appuntamento di Curiosi per natura sabato 25 ottobre ore 16:00. Visita aperta ad adulti e ragazzi dai 12 anni. Prenotazione online tramite il link presente in fondo all'articolo

Sabato 25 ottobre ore 16:00. al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. continuano gli appuntamenti del programma Curiosi per natura promossi dal Museo di Storia Naturale in collaborazione con coop. Itinera. Quante storie e meraviglie si nascondono tra le sale di un Museo? Un pomeriggio speciale per lasciarsi sorprendere, scoprire curiosità e guardare il Mediterraneo da prospettive inaspettate! Un affascinante viaggio tra le collezioni del Museo, dalla Sala del Mare alla Zoologia, dalla Geopaleontologia all’Orto Botanico, fino alla sezione dedicata all’Uomo nel Mediterraneo. Tra sorprendenti curiosità scientifiche, storie da scoprire e temi di grande attualità, esploreremo insieme un patrimonio ricco di meraviglie, capace di raccontarci il passato e farci riflettere sul presente. La visita è coordinata dal dott. Marco Leone della cooperativa Itinera, educatore del Museo ed esperto in Scienze della Terra ed Ecologia. Pronti a scoprire il Museo con occhi nuovi?

Un’esperienza tra scienza e convivialità, aperta a tutti adulti e ragazzi dai 12 anni.

Per partecipare all’iniziativa acquisto e prenotazione online anticipata sul sito https://www.musmed.it/tickets/prodotto/esplorando-il-museo/

Per informazioni: segreteria Musmed 0586/266711 [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©