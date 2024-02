“Un samba dissonante” alla Libreria Feltrinelli

Martedì 27 febbrario alle 15 alla Libreria Feltrinelli di Livorno, in via di Franco 12, Rosa de Souza Almeida firmerà le copie del suo nuovo libro “Un samba dissonante” (Santelli editore).

Rosa de Souza Almeida ha vissuto per lungo tempo in Brasile in Salvador Bahia, nella stessa località che fa da sfondo a “Un samba dissonante”, Itacimirim-Praia do Forte. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo romanzo, Amanda e il Mavi Deniz ( PSe editore ).

Nel nuovo romanzo, l’autrice racconta il suo Brasile, con le sue tradizioni, le sue luci, i suoi colori e le sue ombre. Un incantevole soggiorno a Praia do Forte viene interrotto da un delitto e l’armonia di Sara, la protagonista del racconto, verrà sconvolta. Divisa tra le attenzioni di Diego, ballerino di grande fascino, e Fulvio, fratello della sua amica Anna, Sara si ritroverà così a custodire un torbido segreto destinato a emergere: il samba stonato chiuderà infine la sua nota dissonante.

In un romanzo che si dipana agilmente, andiamo alla scoperta del Brasile, del segreto che lega la protagonista e la trama di un giallo sempre più accattivante. Rosa de Souza Almeida attende tutti i lettori per firmare le copie del romanzo.

