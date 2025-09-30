Un successo la festa di Settembre GialloRosso tra sport, cultura e convivialità

La Sezione Nautica Pontino San Marco ringrazia tutti i giallorossi che hanno contribuito a rendere possibile questa giornata straordinaria, i cittadini e i turisti che hanno scelto di festeggiare insieme e gli esercizi commerciali che hanno supportato l’iniziativa

Il Settembre GialloRosso si è concluso lasciando dietro di sé entusiasmo e partecipazione. Come ogni evento, è tempo di bilanci: ancora una volta il quartiere Pontino San Marco ha saputo trasformarsi in un grande palcoscenico di sport, cultura e convivialità. La splendida cornice degli Scali delle Cantine, con vista sui fossi e sulla Fortezza, ha accolto un pubblico numeroso, fatto di livornesi e turisti. Complici il clima perfetto e l’abbraccio caloroso del quartiere, la giornata si è tinta di giallo e rosso in un’atmosfera di festa. Una vera e propria ondata giallorossa ha animato l’evento tra discipline sportive, momenti dedicati al ricordo di Ilio Dario Barontini e tanto divertimento. Importante anche il contributo delle associazioni presenti come Appartenenza Labronica, Associazione Ilio Dario Barontini e Comitato Pontino San Marco che con i loro stand hanno ribadito il ruolo centrale del quartiere nella storia e nel presente della città. Gli appuntamenti si sono susseguiti senza sosta: le note del mitico Robertino, accompagnato dalla figlia, hanno fatto cantare il pubblico in continuazione, seguite dall’esibizione di boxe giovanile della Spes Fortitude e dalla spettacolare sfilata degli storici armi giallorossi a 10 e 4 remi, raccontata con passione da Roberto Cipriani. Nel frattempo, le cantine storiche degli scalandroni hanno aperto le loro porte, offrendo ai visitatori un tuffo nella memoria livornese, impreziosito da estemporanee di pittura e dalla mostra di Failed Experiment. Il pomeriggio è stato dedicato alla presentazione dei due armi, un momento di grande orgoglio per la Sezione Nautica: decine di atleti, pronti e determinati, hanno sfilato tra applausi e battute, sempre guidati dall’energia e dalla simpatia di Roberto Cipriani.

La festa si è conclusa in serata con un trittico musicale che ha visto protagonisti gli Eteria, i Bifolk e Andrea dei Licantropi, intervallati dall’ironia teatrale di Crestacci, per un finale che ha fatto ballare e sorridere tutti i presenti. Non poteva mancare la parte gastronomica, che ha reso l’evento ancora più speciale: la pasta cacciuccata dello chef Bocca, la porchetta e le salsicce del maestro norcino Daniele del Mercato Centrale, insieme agli arrosticini e alla birra del Chiosco del Cisternino, hanno conquistato palati italiani e stranieri. Il Presidente e la dirigenza della Sezione Nautica Pontino San Marco ringraziano tutti i giallorossi che hanno contribuito a rendere possibile questa giornata straordinaria, i cittadini e gli stranieri che hanno scelto di festeggiare insieme e gli esercizi commerciali che hanno supportato l’iniziativa. Un successo che rinnova la sfida: portare avanti nuovi eventi, sportivi e non solo, per dare al rione Pontino San Marco e alla sua sezione nautica il posto che merita nella città di Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©