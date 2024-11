Un successo spaventoso per la 2ª edizione di Halloween alle Generali di via Cairoli

Dopo il successo straordinario dell’anno scorso, che aveva visto la partecipazione di oltre 300 bambini in maschera, quest’anno la festa ha raggiunto nuovi livelli di entusiasmo, confermandosi un appuntamento imperdibile per la città

Il 31 ottobre, l’Agenzia di via Cairoli ha ospitato la seconda edizione della festa “HalloCairoli: la paura è assicurata!”, un evento che ha incantato grandi e piccini con un pomeriggio ricco di sorprese, giochi e attività da brivido. Dopo il successo straordinario dell’anno scorso, che aveva visto la partecipazione di oltre 300 bambini in maschera, quest’anno la festa ha raggiunto nuovi livelli di entusiasmo, confermandosi un appuntamento imperdibile per la città.

I bambini hanno potuto scatenarsi nella caccia ai ragni, cimentarsi in un’avvincente escape room dedicata a loro e partecipare a contest fotografici che hanno catturato i momenti più spaventosi e divertenti della giornata.

“All’inizio abbiamo riscontrato un po’ di scetticismo e diffidenza, ma una volta entrati, la magia del nostro front office ha conquistato tutti.” Perché una festa di Halloween in un’agenzia assicurativa? L’Agenzia di via Cairoli, vincitrice del premio Welfare Index PMI, vuole essere un punto di riferimento per la comunità.

Come sottolinea il team eventi: “Halloween, le iniziative natalizie e le azioni di supporto alle associazioni di Livorno e provincia sono parte del nostro impegno concreto per la città. Sono momenti in cui, come nella nostra attività quotidiana, cerchiamo di ascoltare e proteggere le esigenze dei nostri concittadini, con la stessa dedizione che mettiamo nel rispondere alle varie necessità assicurative di cui ci occupiamo. Ora che i ragni sono scappati e l’ordine è stato ripristinato, noi siamo ancora qui per ascoltare le vostre paure ed i vostri desideri”

L’evento è stato anche un’opportunità per rafforzare il legame con le realtà del territorio: imprenditori e professionisti hanno accolto lo spirito dell’Agenzia. La psicologa e tutor dell’apprendimento Dalila Paolino, specializzata nella gestione dell’ansia nell’età evolutiva, ha seguito le attività con un approccio educativo, coinvolgente e positivo. Nel frattempo, tra un gioco e l’altro, i partecipanti hanno potuto gustare la merenda “terribilmente” deliziosa del Circolo Arci Norfini di via di Salviano.

L’appuntamento per il prossimo anno è già fissato: preparate le maschere e tenetevi pronti a vivere un’altra edizione da paura!

Condividi:

Riproduzione riservata ©