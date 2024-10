Un torneo di burraco di beneficenza

In occasione della Giornata Mondiale per la lotta contro la Poliomelite, il 24 ottobre alle ore 15.30 al Circolo Ufficiali M.M Amm. Mimbelli è in programma il 3° torneo di burraco a coppie per raccogliere fondi e contribuire a eradicare la polio nel mondo

Il 24 ottobre è la Giornata Mondiale per la lotta contro la Poliomelite e in occasione di questa ricorrenza al Circolo Ufficiali M.M Amm. Mimbelli è in programma il 3° torneo di Burraco a coppie per beneficenza. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Livorno Sud e Colline Pisano Livornesi, è stata organizzata per raccogliere fondi e contribuire a eradicare la polio nel mondo. Ci sono ancora casi di polio in Pakistan, Afghanistan e nella Striscia di Gaza. “Con il tuo aiuto possiamo fare la differenza! Partecipa, divertiti e sostieni una causa fondamentale. Scopri come iscriverti nell’immagine allegata”, scrivono gli organizzatori.

