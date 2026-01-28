Un tuffo nel passato ridanciano dell’Avanspettacolo al Teatro Salone Ablondi

L’Avanspettacolo è un genere di spettacolo teatrale comico sviluppatosi in Italia fra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta. Questo genere derivò storicamente dal Varietà per favorire i teatri che si convertivano alla più moderna realtà del cinematografo. Le compagnie di Varietà elaborarono così una forma di spettacolo abbreviato, che potesse intrattenere il pubblico in sala in attesa del film. L’Avanspettacolo fu in realtà un trampolino di lancio di molti grandi attori teatrali e cinematografici italiani tra cui Peppino De Filippo, Totò, Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Franco franchi, Erminio Macario, Lino Banfi e il grande Alberto Sordi.

Lo spettacolo dal titolo “Appuntamento in Palcoscenico” in scena al Teatro Salone Ablondi, Sabato 31 gennaio alle ore 21,15, sarà una sorta di piccola Rivista anni 40 dove c’è un Commendatore impresario, furbo e marpione alle prese con un comico scapestrato, sempre alla richiesta di denaro, una Soubrette sciocca tutta pepe e lustrini, un tenore attempato di finte origini americane con celebri macchiette e canzoni classiche del cafè Chantant. Lo spettacolo a cura della Compagnia Lirica Livornese vedrà la partecipazione del comico Matteo Micheli nel ruolo del comico sfigato con le sue irresistibili battute e macchiette, insieme alla frizzante e pepata soubrette Paola Pacelli, al tenore Massimo Gentili, reduce dalla trasmissione televisiva Io Canto senior condotta da Jerry Scotti e Franco Bocci, conoscitore ed estimatore di questo genere teatrale, che condurrà la serata proprio come ai vecchi tempi dell’Avanspettacolo degli anni Trenta.

La direzione musicale dello spettacolo sarà di Stefania Casu, regia di Matteo Micheli. Un occasione da non perdere per passare una serata divertente e spensierata.

Teatro Salone Ablondi, Via Olanda quartiere Scopaia Livorno.

Per informazioni e prenotazioni posti chiamare il numero 3345971913.

