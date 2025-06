Un viaggio nel corpo, nella memoria e nella resistenza: a Villa Trossi arriva “Sumūd”

Venerdì 27 giugno, alle ore 21.30, il suggestivo giardino di Villa Trossi a Livorno ospiterà “Sumūd”, lo spettacolo di danza araba ideato, diretto e coreografato da Nada Al Basha, artista italo-egiziana di rilevanza internazionale.

“Sumūd” è un termine arabo intraducibile, che racchiude in sé i concetti di resistenza, radicamento, perseveranza e dignità: «È il filo rosso che unisce il linguaggio del corpo alla storia collettiva di un intero popolo. È la danza che diventa gesto politico, strumento di memoria, spazio di cura e rivendicazione», spiega Nada Al Basha. Sul palco si esibiranno le danzatrici dei gruppi El Baraka, El Farashat, Raqs Al Nor e della Compagnia Karabà, diretti da Nada Al Basha, mentre la conduzione della serata sarà affidata alla voce di Eleonora Vecchio.

Nada Al Basha è fondatrice e direttrice artistica della scuola e compagnia Karabà e del Meya Meya Raqs Festival, uno dei più importanti festival internazionali dedicati alla danza orientale che si svolge ogni anno, a Livorno, nel mese di maggio. Insegnante, performer e ricercatrice, ha preso parte come docente a prestigiosi eventi in Italia e nel mondo, dal Cairo a Tokyo, da Madrid ad Atene, portando avanti una visione profonda della danza come atto di resistenza culturale.

“Sumūd” è anche un atto concreto di solidarietà: il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Gaza Soup Kitchen, iniziativa umanitaria a sostegno della popolazione civile palestinese (www.gazasoupkitchen.com). Un invito a esserci, con il cuore e con la presenza. Per sostenere un gruppo di donne che danza con amore, coraggio e consapevolezza. Per restare umani, attraverso l’arte.

Per informazioni e prenotazioni: +393385081221

