Una conferenza dedicata al pittore Giovanni March

Domenica 13 marzo, alle 17, nell'auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, è in programma una conferenza di Michele Pierleoni, dell’associazione “Livorno com’era”, dedicata al pittore Giovanni March

Mediagallery

Domenica 13 marzo, alle 17, nell’auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, è in programma una conferenza di Michele Pierleoni, dell’associazione “Livorno com’era”, dedicata al pittore Giovanni March.

Artista di grande interesse nel panorama non soltanto locale, March contribuisce in maniera significativa all’espressione pittorica del novecento. La conferenza tratterà la figura del pittore e la sua evoluzione artistica, influenzata anche dall’ambiente francese, ma sempre con lo sguardo rivolto all’amata Livorno.

La prenotazione è obbligatoria, entro e non oltre sabato 12 marzo 2022, scrivendo a [email protected], oppure chiamando il numero 0586 266711/266734. Si ricorda che è necessario esibire il super greenpass