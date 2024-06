Una domenica nella natura a Villa Cristina con gli scout

Nella suggestiva cornice di Villa Cristina, a pochi passi dall’Eremo della Sambuca, in collaborazione con l’Associazione Valle Benedetta e il contributo del Comune di Livorno, le associazioni scout di Livorno invitano la popolazione a vivere una domenica speciale tra musica e teatro in mezzo alla natura. Protagonista sarà Claudio Monteleone con uno spettacolo in cui ci farà vivere la storia del vino, ma non mancherà la musica grazie alla partecipazione di Francesco Bellitti e Giandomenico Mastroeni che ci terranno compagnia nel corso della giornata. Villa Cristina, gestita da circa trent’anni dagli scout livornesi, è un gioiello immerso nel verde delle colline livornesi, e può essere facilmente raggiungibile a piedi con un sentiero che parte dal Tiro a volo del Corbolone oppure dal centro della Valle Benedetta (in entrambi i casi si tratta di una piacevole passeggiata di 45 minuti circa). Ad allietare la giornata, per chi volesse arrivare già all’ora di pranzo, sarà possibile pranzare sul posto, grazie anche ai prodotti resi disponibili dagli sponsor. Tutta la giornata è messa a disposizione dagli scout, che nell’occasione raccoglieranno offerte e contributi per sostenere le spese di manutenzione della Villa. Per la partecipazione all’evento è richiesta una comunicazione mediante mail a [email protected] oppure con messaggio whatsapp al n. 3271324522. Soprattutto chi volesse arrivare per pranzo è pregato di avvisare prima, onde consentire un’adeguata accoglienza. Per chi avesse difficoltà di deambulazione è prevista una navetta dal parcheggio del Tiro a volo alle ore 12 e 14 (con ritorno alla fine della manifestazione).

