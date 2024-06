Una flotta di vele d’epoca per il 4° Capraia Sail Rally

Una “multipartenza” dove ogni armatore decide da quale località fare rotta verso la bella isola dell’Arcipelago Toscano. Dopo la Coppa Ponte Vecchio di Firenze, il secondo appuntamento di stagione per l’Associazione Vele Storiche Viareggio è dunque rappresentato dalla quarta edizione del Capraia Sail Rally, in programma dal 6 all’8 giugno 2024

Anno dopo anno il Capraia Sail Rally si conferma un imperdibile appuntamento per tutti gli armatori di scafi a vela d’epoca e classici desiderosi di vivere un’esperienza di mare lontano dalla costa. Approdare su un’isola sfruttando la sola forza del vento ha sempre esercitato un fascino unico. Grazie alla formula del rally, una non-regata tuttavia non priva di competizione, i partecipanti raggiungono l’isola di Capraia dopo una navigazione iniziata a motore dai propri porti di stazionamento nel Tirreno e proseguita a vela per il numero di ore stabilito dagli organizzatori. Una “multipartenza” dove ogni armatore decide da quale località fare rotta verso la bella isola dell’Arcipelago Toscano. Dopo la Coppa Ponte Vecchio di Firenze, il secondo appuntamento di stagione per l’Associazione Vele Storiche Viareggio è dunque rappresentato dalla quarta edizione del Capraia Sail Rally, in programma dal 6 all’8 giugno 2024. Iscrizioni al link data-saferedirecturl=”https://www.google.com/url?q=https://velestoricheviareggio.org/iscrizione-capraia-sail-rally-2024/&source=gmail&ust=1717221025455000&usg=AOvVaw2fmnVG82knNQiF22vm107-“>https://velestoricheviareggio.org/iscrizione-capraia-sail-rally-2024/ . Venerdì 7 giugno si svolgerà la prima regata su un percorso costiero, mentre il giorno seguente, sabato 8 giugno, è dedicato ad una novità. Si tratta infatti di una regata inversa dove ogni barca partirà ad un tempo stabilito in base all’handicap attribuito dall’organizzazione. Lo scopo è quello di raggiungere la linea di arrivo in flotta e creare uno spettacolo molto bello da vedere non solo per chi partecipa, ma anche per chi lo seguirà da terra. Le istruzioni dettagliate saranno comunque fornite a tutti i partecipanti nei prossimi giorni.

“Sono circa 25 le imbarcazioni già iscritte”, ha dichiarato Gianni Fernandes presidente VSV, “alcune delle quali partecipano per la prima volta. Non solo. Quest’anno il nostro socio Roberto Giacinti ha organizzato con la Scuderia A. C. Biondetti Asd di Firenze il Concorso di Eleganza ‘Isola di Capraia’ in abbinamento tra le auto e le barche d’epoca, per un massimo di 10 auto storiche”. Il Capraia Sail Rally è organizzato con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Capraia Isola, FIV Federazione Italiana Vela, Guardia Costiera, AIVE Associazione Italiana Vele d’Epoca e il Nobile Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia. Sponsor della manifestazione sono Frisbi energia naturale, 4F Group, Cordificio Ferretti, Aubert Verniciature Yacht, Cantiere Del Carlo, Yacht Inox, AS Yacht Engineering Service, Porto di Pisa, Formula Mare, veleria Millenium, resine Cecchi “10 10 CFS”, Versilia Marine Service, U-Safe e i produttori locali La Piana, Arura Azienda Agricola, Il Saracello, Birrificio Ortigrandi, Azienda Agricola San Rocco. Partner dell’evento sono Navigo, Lamma Meteo, Navionics, Scuderia A. C. Biondetti Asd, Sacomar Yacht Agency, CHOFA, VMB Yachts, Vela Tradizionale, Marina di Capraia Isola.

IL PROGRAMMA DEL 4° CAPRAIA SAIL RALLY

Giovedì 6 giugno 2024

Navigazione libera dai porti del Tirreno verso Capraiacon la formula della “multipartenza”

Ormeggio al Marina di Capraiae costituzione del Museo Galleggiante Vele Storiche Viareggio

Ore 18 (Casa dei Cavalieri): premiazione Trofeo Challenge Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia

Cocktail di benvenuto

Venerdì 7 giugno 2024

Svolgimento prima regata FIV su percorso costiero. Rientro al Marina di Capraia.

Ore 18.15: arrivo in Capraiadella nave da Livorno con le auto storiche

Ore 20: cena e musica per equipaggi auto/barche presso Sala Ipogea (Via Dè Mari 22, Capraia)

Sabato 8 giugno 2024

Svolgimento seconda regata FIV su percorso costiero. Rientro al Marina di Capraia.

Ore 12-13: prova di regolarità auto storiche

Ore 17 (Casa dei Cavalieri): premiazione eventi sportivi, “Concorso Eleganza Isola di Capraia” e “Best of Show”. Seguirà cocktail di arrivederci

Ore 18.45: ripartenza traghetto con auto storiche e arrivo al porto di Livorno alle ore 21.30

Domenica 9 giugno 2024

Rally-veleggiata (facoltativa) Capraia– Porto Azzurro (Isola d’Elba), con ospitalità in porto a cura dell’amministrazione comunale e Sacomar Yacht Agency

Eventuale ripartenza imbarcazioni da Capraiaverso il proprio porto di stazionamento

