Una giornata con il naso rosso insieme ai clown di corsia Libecciati

Appuntamento per domenica 15 maggio alla Terrazza Mascagni si terrà la Giornata del Naso Rosso (GNR), una giornata con tante attività per grandi e piccini, insieme ai clown di corsia Libecciati di Livorno dell'associazione Viviamo In Positivo

Questa è un’occasione per entrare in contatto con il loro progetto di diffondere il pensiero positivo attraverso il volontariato e la clownterapia.

È una giornata in cui si farà festa e dove i clown organizzeranno tante attività fra cui giochi, spettacoli, bancarelle e una lotteria a premi. Un’occasione per incontrare questa splendida realtà e dare un tocco di colore alla nostra città.

La Giornata del Naso Rosso (GNR) nasce nel 2005 come giornata nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore dei Progetti di Viviamo In Positivo Italia Onlus, associazione presente non solo in circa 200 strutture sociosanitarie, ospedali e case di riposo in Italia ma anche nei Paesi in via di sviluppo per l’attuazione di progetti di “animazione educativa” con i valori della clownterapia e del Circo Sociale in scuole, orfanotrofi, ospedali, strutture per disabili fisici e psichici, quartieri in situazioni di disagio e nelle scuole al fine di donare speranza e gioia a chi vive in contesti sociali di povertà ed emarginazione educativa.