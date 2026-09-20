Una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia dei Tre Ponti

Sabato 26 settembre, dalle 9 alle 12, iniziativa organizzata da Lions Club Livorno Porto Mediceo, Lions Club Satellite Livorno Meloria e Sons of the Ocean. Previsti attività di pulizia della spiaggia, buffet collettivo e merenda

Una mattinata dedicata all’ambiente e alla pulizia della spiaggia dei Tre Ponti. È in programma sabato 26 settembre, dalle 9 alle 12, la “Giornata di sinergia per pulire la spiaggia dei Tre Ponti”, organizzata dal Lions Club Livorno Porto Mediceo, dal Lions Club Satellite Livorno Meloria e da Sons of the Ocean. L’iniziativa rientra nelle attività di Service nell’ambito della Causa Globale Lions: Ambiente. I partecipanti saranno impegnati nella raccolta dei rifiuti sulla spiaggia. Al termine è previsto un buffet collettivo e una merenda sotto il gazebo Lions, a base di pane e pomodoro e bicchiere di vino. La donazione per partecipare è libera, con una richiesta minima di 10 euro per avere la merenda. L’intero ricavato sarà destinato all’associazione Sons of the Ocean per l’acquisto di sacchi della spazzatura, guanti e mascherine che serviranno per la loro attività di pulizia delle coste livornesi al termine della stagione estiva. Gli organizzatori chiedono di confermare la partecipazione, indicando il numero presunto di persone, inviando un’e-mail entro giovedì 24 settembre a [email protected], così da poter preparare al meglio la merenda per tutti i partecipanti.

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