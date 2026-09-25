Una giornata nel segno di San Francesco d’Assisi

La Cattedrale di San Francesco ospita domenica 4 ottobre alle 21 il concerto con il Coro Polifonico San Nicola di Pisa, il Coro Diocesano di Livorno e la Corale San Francesco

Una giornata nel segno di San Francesco d’Assisi, della musica e della spiritualità quella organizzata dalla Diocesi di Livorno per domenica 4 ottobre. Il programma si aprirà alle 8.30 con la Santa Messa, animata con l’organo e celebrata dal Vicario Generale Mons. Donato Mollica. Alle 10.30 è prevista la Santa Messa Solenne, celebrata da S.E.R. Mons. Simone Giusti, Vescovo di Livorno, e animata dalla Corale San Francesco. Dalle 15 alle 18.30 si terrà invece il Convegno diocesano, per i cui dettagli viene indicato di consultare il sito della diocesi. Il momento centrale della giornata sarà alle 21, con il Concerto nella Cattedrale di San Francesco. Protagonista il Coro Polifonico San Nicola di Pisa, diretto dal Maestro Stefano Barandoni, accompagnato all’organo Mascioni opus 804 della Cattedrale dal Maestro Paolo Sorrentino, primo organista titolare della Cattedrale di Livorno. Il concerto vedrà inoltre la partecipazione del Coro Diocesano di Livorno e della Corale San Francesco. La giornata si svolge nel segno delle parole di San Francesco d’Assisi: “Laudato si’, mi’ Signore, per sora Musica, la quale allieta e rinfresca lo core”.

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