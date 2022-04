Una livornese tra le partecipanti all’evento di Breaking più importante al mondo

Sabato 21 maggio alle 21 a Milano e in live streaming sui canali Red Bull Bc One Italy Cypher 2022, tra le b-girl Anti avrà la possibilità di rappresentare l’Italia alla World Final a New York

Sabato 21 maggio alle 21 si terrà al Barrio’s di Milano e in live streaming sui canali Red Bull Bc One Italy Cypher 2022, si legge in un comunicato stampa inviato con la foto, la più importante e prestigiosa competizione di breaking al mondo con in palio la possibilità di rappresentare l’Italia alla World Final a New York. Tra le b-girl che parteciperanno all’evento Antilai Sandrini aka Anti, classe 1997, originaria di Livorno. Vincitrice del Red Bull Bc One Italy 2021, inizia la sua formazione sportiva come atleta di ginnastica artistica e cheerleading a livello agonistico, fino a qualificarsi quest’anno per i mondiali WDSF in Cina, insieme ad altre vittorie nei contest di livello europeo.