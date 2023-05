“Una Mattina con Mascagni” e… 600 studenti

Appuntamento giovedì 18 maggio dalle 9,30

Giovedì 18 maggio, dalle 9.30, più di 600 studenti provenienti da Livorno e provincia si riuniranno al Teatro Goldoni per passere insieme Una Mattina con Mascagni.

L’appuntamento, che si inserisce all’interno del Progetto Mascagni Educational del Festival Mascagni, ha come obiettivo quello di far conoscere ai bambini ed ai ragazzi la figura di Pietro Mascagni attraverso un Bando che, da tre anni viene proposto alle scuole ad inizio anno scolastico.

Giovedì mattina, alla presenza del direttore artistico del Festival Marco Voleri, della vicesindaca Libera Camici e di Tiziana Rapisarda del Provveditorato agli studi, sarà data visibilità a tutti gli elaborati realizzati dagli studenti durante quest’ anno scolastico attraverso una mostra, la proiezione di video, delle performance dal vivo sia musicali che di danza e in più andrà in scena, per i numerosi giovani spettatori, proposta da artisti professionisti, una riduzione della più celebre opera del maestro livornese, Cavalleria Rusticana, un modo anche questo per stimolare ancora di più gli studenti a partecipare al prossimo Bando. “Il teatro è un luogo magico per gli adulti – afferma Marco Voleri, direttore artistico del Mascagni Festival e coordinatore artistico del dipartimento Mascagni – figurarsi quando, dentro alla platea di una sala stupenda come quella del teatro Goldoni entrano i bambini”.

Una mattina con Mascagni è la giornata conclusiva del progetto “Mascagni Educational 2023”, che ha visto lavorare, nel corso dell’anno scolastico, sulla figura di Pietro Mascagni, molte scuole del comune e della provincia di Livorno.

“Coinvolgere i bambini ed i ragazzi con il teatro d’opera – continua Voleri – significa stimolare gli studenti in una esperienza sempre nuova, fatta di musica, recitazione, di storie da raccontare e scoprire. I fatti sono sempre la miglior riprova: i sorrisi, l’entusiasmo e la curiosità dei ragazzi che hanno partecipato alle scorse edizioni del Mascagni Educational ci ha riempiti di gioia e consapevolezza su questo percorso, che è fondamentale per rendere i giovani di oggi il pubblico di domani”.

“Sono molto orgogliosa di questo progetto che da tre anni consente agli studenti di avvicinarsi al mondo della musica lirica approfondendo quella che è la figura del maestro livornese Pietro Mascagni – dichiara la vicesindaca Libera Camici – durante questo percorso, accompagnati dalla Fondazione Teatro Goldoni, gli studenti hanno la possibilità di conoscere meglio i luoghi frequentati dal Maestro ed il periodo storico in cui è vissuto, approfondendo e comprendendo le storie interpretate nelle sue opere. L’ultima parte del progetto permette di dare spazio alla creatività attraverso le forme espressive più disparate ispirandosi al Mondo Mascagnano, attraverso un percorso partecipativo costruito con i compagni di classe e gli insegnanti”.

Partecipano le scuole: Liceo Coreutico Palli , Scuola Secondaria di I Grado Guerrazzi di Cecina, Scuola Secondaria di I Grado Micali Ist. Bolognesi, Scuola Secondaria di I Grado Mazzini, Scuola Primaria Brin, Scuola Primaria Dal Borro, Scuola Secondaria di I Grado Michelangelo, Scuola Secondaria di I Grado Borsi, Scuola Primaria Benci, Scuola Primaria D’Azeglio, Scuola Secondaria di I Grado Guardi di Piombino, Scuola Secondaria di I Grado Cassola di Cecina, Scuola Primaria Rodari.

Per Cavalleria Rusticana andranno in scena: Alessandra Meozzi soprano, Vladimir Reutov tenore, Michele Pierleoni baritono, Emanuele Gamba narratore, al pianoforte Gianni Cigna.

