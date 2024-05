“Una Milanese chic” a Livorno per presentare il suo libro

Rossella Bentini, creatrice e animatrice del blog “Una Milanese chic”, che ha al suo attivo 48 mila 500 follower, sarà a Livorno sabato prossimo 18 maggio, per presentare il suo libro “Via San Maurilio, racconti di una milanese chic” edito dalla casa editrice Pendagron. L’evento si terrà alla libreria Coop di Porta a Mare alle ore 18. Roberta Menichetti dialogherà con l’autrice.

Rossella Bentini, nata nel 1959, ha studiato lettere a Ca’Foscari e per molti anni ha svolto il lavoro di antiquaria a Milano. E’ alla sua prima esperienza come scrittrice.

Rossella Bentini nel mese di novembre 2018 ha creato il blog “Una Milanese chic”. La pagina è dedicata a Milano “dove ogni stile è concesso purché sia elegante e assolutamente personale”. Nel blog la Bentini non racconta soltanto Milano, ma parla di sentimenti, sensazioni, emozioni che tutti noi ogni giorno avvertiamo, ma che spesso non riusciamo ad esprimere. Condivide con le/i followers che la seguono la vita quotidiana, scrivendola e rappresentandola attraverso le parole che scorrono fluide, delicate e gentili.

Racconti di vita vera, come nel suo libro, che narra storie “normali” e particolari allo stesso tempo, ma con tanta forza contagiosa e coinvolgente.

