Una nuova mostra sui Macchiaioli al Museo di Città: investimento da 740mila euro

Nella foto principale, tratta dal sito del Museo Fattori di Villa Mimbelli, il dipinto "La caduta delle foglie" di Lodovico Tommasi. Nella galleria Ritratto di Pietro Mascagni di Angiolo Tommasi, foto anch'essa reperita dal sito del Museo Fattori di Livorno

La Giunta comunale ha approvato il progetto espositivo dedicato a Silvestro Lega e ai pittori Adolfo, Angiolino e Ludovico Tommasi. L’appuntamento è previsto nella primavera 2027 al Museo della Città. Orari e biglietti saranno definiti con un successivo provvedimento

L’arte dei Macchiaioli torna al centro della programmazione culturale livornese. Il Comune di Livorno ha approvato la realizzazione di una nuova mostra dedicata a Silvestro Lega e ai pittori Adolfo, Angiolino e Ludovico Tommasi, in programma nella primavera del 2027 negli spazi espositivi del Museo della Città – Polo culturale Bottini dell’Olio.

A mettere nero su bianco il via libera è la delibera di Giunta comunale numero 806 del 13 ottobre 2026, che approva il progetto e quantifica in 740.500 euro la spesa complessiva prevista per l’organizzazione della mostra. Un investimento importante, inserito nella strategia dell’amministrazione comunale che punta a promuovere eventi culturali di respiro nazionale e internazionale.

La delibera individua anche la copertura finanziaria dell’iniziativa. La quota principale, pari a 640.500 euro, sarà imputata al capitolo di bilancio dedicato all’organizzazione della mostra per la primavera 2027. A questa si aggiungono 50mila euro riconducibili a contributi da amministrazioni locali e altri 50mila euro legati all’Art Bonus e a contributi da imprese.

Il provvedimento approvato dalla Giunta riguarda la realizzazione della mostra e l’avvio degli atti amministrativi necessari alla sua organizzazione. Non contiene, invece, dettagli sul numero delle opere esposte, sui prestiti, sul percorso espositivo o sui nomi degli eventuali curatori: elementi che non vengono specificati nel documento.

Appuntamento nella primavera 2027 – La sede individuata è quella dei Bottini dell’Olio, nel cuore del quartiere della Venezia, uno degli spazi di riferimento per le esposizioni e le iniziative culturali cittadine. Per conoscere le date precise di apertura, gli orari di visita e il costo dei biglietti bisognerà attendere una successiva delibera comunale, come indicato espressamente nell’atto approvato. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di arricchire l’offerta culturale di Livorno con un appuntamento dedicato a protagonisti della pittura italiana, valorizzando un patrimonio artistico legato anche alla storia e alla tradizione figurativa toscana. La macchina organizzativa, dunque, è partita: la primavera 2027 sarà la stagione della nuova mostra ai Bottini dell’Olio, con un investimento complessivo già quantificato in oltre 740mila euro.

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