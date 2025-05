Una panchina viola sul lungomare per combattere la fibromialgia

La panchina serve per sensibilizzare la popolazione sulla fibromialgia, malattia invalidante cronica non ancora riconosciuta dalle istituzioni

Una panchina viola sul lungomare. La panchina è stata inaugurata mercoledì 21 maggio alle 17.30 a pochi metri dalla statua del Marinaio Viale Italia 321. Questo per far sensibilizzare la popolazione sulla fibromialgia, malattia invalidante cronica non ancora riconosciuta dalle istituzioni. All’inaugurazione erano presenti l’assessore alle politiche sociali Andrea Raspanti, la presidente della V commissione consiliare Cristina Lucetti, il consigliere della Lega Carlo Ghiozzi promotore della mozione votata all’unanimità dagli altri consiglieri delle altre forze politiche, la dottoressa Maria Cristina Mandolesi reumatologa dell’ ospedale di Livorno e il Gruppo AMA fibromialgia di Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©