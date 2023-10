Una schiera di artisti per il ventennale di Cure Palliative

Tutti gli artisti dello spettacolo di musica e cabaret Ma il cielo è sempre più blu, in programma il 27 ottobre alle 20.45, interverranno a titolo gratuito. L'incasso sarà devoluto all'associazione. Biglietti disponibili

In occasione del ventennale, l’associazione Cure Palliative ha organizzato al Teatro Goldoni lo spettacolo di musica e cabaret Ma il cielo è sempre più blu. Presentano la serata, in programma il 27 ottobre alle 20.45, Paolo Hendel e Adalgisa Vavassori. Sul palco una schiera di talentuosi artisti che renderanno la serata indimenticabile: Bobo Rondelli; Gary Baldi Bros; Martin e la banda di Moreno; Eleonora Vecchio; Teresa Rotondo; Giada Garrison & Roberto Sbolci; Bacchelli Ensemble; Giovanni Bondi; Michele Crestacci; Paola Pasqui; Stefania D’Echabur. Regia di Alessandro Brucioni, direzione artistica Moreno Vivaldi. Tutti gli artisti interverranno a titolo gratuito. L’incasso sarà interamente devoluto all’Associazione. Di seguito il link per l’acquisto dei biglietti: https://www.ticketone.it/event/ma-il-cielo-e-sempre-piu-blu-teatro-goldoni-17703030/

Condividi: