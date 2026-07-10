Una serata con cento negozi aperti, aperitivi e musica

Dalle 19 alle 23.30 di giovedì 16 luglio negozi aperti in via Magenta, via Ricasoli, corso Amedeo, piazza Cavour, via del Fante, via di Franco e via Grande con l'iniziativa Shopping sotto le Stelle promossa da Confcommercio insieme a Comune e Camera di Commercio. In più cocktail dedicati da parte di 13 locali e intrattenimento musicale

Giovedì 16 luglio il centro di Livorno resta “aperto” grazie a Shopping sotto le Stelle, l’iniziativa promossa da Confcommercio Livorno in collaborazione con il Comune di Livorno e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Con l’obiettivo di valorizzare il commercio di prossimità, sostenere le attività del centro e offrire a cittadini e visitatori un’occasione per vivere la città nelle ore serali tra shopping e intrattenimento, i negozi resteranno aperti fino alle 23.30, mentre dalle 19.00 alle 21.00 i pubblici esercizi aderenti proporranno aperitivi speciali con cocktail dedicati e offerte pensate per l’evento. I negozi aperti aderenti all’iniziativa si trovano in via Magenta, via Ricasoli, corso Amedeo, piazza Cavour, via del Fante, via di Franco e via Grande. Saranno invece tredici i locali protagonisti degli Aperitivi di Shopping sotto le Stelle, con proposte dedicate che spazieranno dall’Aperol Spritz all’Americano, dall’Elixir of Love all’Aperitivo Occidentale e all’Italian Iced Tea. A partecipare saranno Al Bacaro Cafè, Angolo Bar, Bar Campari, Bar Gonnelli, Bar L.E.F., Bar Sole, Bar Tabacchi Antico Livorno, Caffè Il Corso, Caffè Ricasoli, Caffetteria Cavallotti, Carolina Caffè, Cateratte In Città e Loretta Fanella Patisserie. La serata sarà accompagnata anche dalla musica. Moreno Vivaldi de Gli Anni, anche in rappresentanza di Miwa e i suoi componenti, insieme ai rappresentanti della Dance Master Young, hanno illustrato il programma musicale che animerà tre punti del centro. In piazza Grande si esibiranno Gli Anni con un repertorio dagli anni Sessanta ai Duemila; tra via Ricasoli, corso Amedeo, via Magenta e piazza Cavour sarà protagonista Miwa e i suoi componenti, Cartoon Cover Band itinerante; mentre in piazza Attias spazio a Mas Timbero Blanco e alla scuola di ballo Dance Master Young di via delle Cateratte 84 con musica caraibica e latina, esibizioni e ballo aperto a tutti. “Con Shopping sotto le Stelle il Comitato Centro Storico Confcommercio ha creato un’occasione di incontro durante i saldi, per promuovere il commercio di vicinato e creare un momento di aggregazione capace di coinvolgere esercenti, residenti e visitatori”, ha dichiarato il responsabile sindacale di Confcommercio Livorno, Alessio Giovarruscio. “Lo scopo è offrire una serata di qualità che valorizzi il cuore della città e favorisca la frequentazione delle attività commerciali”. “L’iniziativa conferma lo spirito di collaborazione che si è instaurato tra le categorie economiche e le istituzioni, in questo caso la CCIAA e il Comune, nell’ottica di promuovere il centro storico come luogo di incontro, socialità e sviluppo economico”, aggiunge la presidente del Comitato Centro, Valentina Avelardi. “Un centro storico vivo, frequentato e ricco di iniziative è anche un centro più sicuro e più attrattivo. Shopping sotto le Stelle va proprio in questa direzione: sostenere il commercio locale e restituire ai cittadini gli spazi della città attraverso eventi di qualità. Per questo il Comune ha sostenuto con grande soddisfazione l’iniziativa insieme a Confcommercio e alla Camera di Commercio”. L’appuntamento è quindi per giovedì 16 luglio, dalle 19.00, per una serata di divertimento sotto le stelle.

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