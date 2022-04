Una serata in musica in ricordo di Irene

Il 12 aprile nel ricordo della musicista, Irene Busonero, l’Associazione Musicale e Culturale Ensemble Bacchelli insieme alla famiglia della ragazza organizza una serata musicale all’Auditorium Pamela Ognissanti di via Gobetti 11.

Un momento atteso per dialogare con Irene attraverso le note che hanno colorato la sua vita, un concerto che vuole essere lieve come il volo di una farfalla. Energia pura.

Alcuni dei musicisti che hanno suonato con lei vogliono dedicarle in musica un pensiero affettuoso e amichevole.

L’Ensemble Bacchelli Senior, Young e Choir suonano e cantano, sotto la direzione di Rita Bacchelli e Arianna Rondina brani di Ortolani, Cohen, Beethoven, De André, Coldplay.

Roberto Sbolci (chitarra) e Giada Garrison ( voce) interpretano “One of Us ” di Osborne. Antonella Marcianò canta “Amami” di Arisa. Cesare Cremonini è la dedica musicale di Cristiano Sbolci ad Irene. E ancora Luca Faggella in “Clown Fai” dall’album compilation “Parole Liberate” e “Come” un brano suonato con Irene.