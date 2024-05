Una serata in vernacolo livornese e pisano

Sul palco del circolo Arci Le Mi Bimbe di Ardenza gli attori pisani del Crocchio Goliardi Spensierati e gli attori livornesi della Combriccola per gareggiare a colpi di sonetti, barzellette, stornelli, canzoni, scenette. Il tutto tratto dalla più genuina tradizione delle rispettive città

Una vera disfida tra Pisa e Livorno, come ai tempi antichi, ma solo a colpi di risate. Sabato 11 maggio al circolo Arci Le Mi Bimbe di Ardenza (via della Gherardesca 30) con inizio alle ore 20 saliranno i paladini delle due città rivali per gareggiare in sonetti, barzellette, stornelli, canzoni, scenette, il tutto tratto dalla più genuina tradizione delle rispettive città, caratterizzate da un linguaggio sapiente e pungente, talvolta spregiudicato, che nei secoli ha animato pagine di autentica letteratura dialettale. Per Pisa si esibiranno Lorenzo Gremigni, Leonardo Ferri e Fabiano Cambule del Crocchio Goliardi Spensierati; i “cugini” livornesi della Combriccola saranno Aldo Corsi, Franco Bocci e Enrico Faggioni con la sua chitarra. La serata sarà preceduta da una cena con 2 primi, secondo, contorno e vino a volontà. Naturalmente non mancherà il mitico ponce alla livornese. Quindi vi aspettiamo per uno spettacolo assolutamente da non perdere. Info e prenotazioni al 339.4422048.

