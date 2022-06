Una serata particolare nel ricordo di Domenico Papalini

Una serata particolare nel ricordo di Domenico Papalini. Come ogni anno il Coro “R. Del Corona organizza un concerto in memoria del caro e indimenticato Domenico, cantore, docente, preside, attivo nel campo della solidarietà sociale. Quest’anno il concerto prende la forma di una vera e propria rassegna corale, che vedrà la partecipazione del Coro Ager Cosanus di Orbetello diretto dal M° Massimo Merone, e del Coro Vincenzo Galilei della Scuola Normale Superiore di Pisa diretto dal M° Gabriele Micheli.

I due cori eseguiranno musiche in ordine di Rutter, Mozart, Saint Saens e Bartolucci, e i Madrigali di Claudio Monteverdi. Il Coro Del Corona diretto dal M° Luca Stornello aprirà il concerto con alcuni brani del proprio repertorio a cappella. Ad impreziosire la serata, la partecipazione di un altro tra i molti amici di Domenico, il M° Stefano Agostini che interverrà eseguendo al flauto Fantasia per flauto di Philipp Telemann.

L’appuntamento è per sabato 11 giugno alle ore 21 alla chiesa di San Simone nella Piazza omonima di Ardenza.

