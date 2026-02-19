Una storia, tante emozioni… e le prime paroline in inglese da scoprire insieme

Venerdì 20 febbraio a partire dalle ore 16 Presso Libreria Feltrinelli Livorno, via di franco 12. Una storia, tante emozioni… e le prime paroline in inglese da scoprire insieme!

Una storia, tante emozioni… e le prime paroline in inglese da scoprire insieme! In collaborazione con Kids&Us, scuola di inglese per i più piccoli, per imparare l’inglese divertendosi.

Uno speciale Storytime dedicato ai più piccoli: letture in lingua, ascolto, gioco e condivisione tra immagini, suoni e tanta magia.

Un momento pensato per avvicinarsi alla lingua in modo naturale e divertente! Perché l’inglese può iniziare con un libro, una voce che racconta e un sorriso. Nasce così la collaborazione tra Librerie Feltrinelli e Kids&Us, scuola di inglese con sedi in tutta Italia, adesso presente anche a Livorno presso gli Scali Olandesi. Il metodo si basa sul naturale processo di acquisizione della lingua materna, un percorso di apprendimento che segue un ordine logico, naturale e spontaneo attraverso 5 step fondamentali: Listening, Understanding, Speaking, Reading e Writing.

Nelle scuole di inglese Kids&Us, bebè, bambini, bambine e adolescenti imparano l’inglese in maniera naturale ed efficace grazie ad un metodo di insegnamento innovativo basato sul processo di acquisizione della lingua madre. Insegnanti qualificati rendono le scuole il luogo perfetto dove imparare in modo naturale.

L’approccio di Kids&Us approda all’interno delle librerie per offrire un momento di gioco e ascolto aperto a tutti, anche ai più grandi.

Prenotazioni direttamente presso Kids&Us

