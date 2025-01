Under the skin al Vertigo

Sabato 25 gennaio alle 21, con replica domenica alle 17, va in scena un’opera di Yonatan Calderon autore israeliano.

La stagione teatrale del Vertigo prosegue con due serate dedicate a “I giorni della memoria”. Sabato 25 alle 21.00 con replica domenica alle 17,00 va in scena un’opera di Yonatan Calderon autore israeliano. Lo spettacolo è Under the skin della compagnia Moving Minds con Micaela Ghiozzi, che cura anche la regia, Letizia Gini e Silvia Magnani con la partecipazione di Vanessa Vaselli (nel ruolo di Giselle) e la collaborazione di Marzia Bandoni e Diego Bellettini. In scena 3 attrici che danno vita a 7 personaggi tra il 1991 e il 1944. L’opera è ambientata a Tel Aviv durante la Guerra del Golfo nel 1991 e nel 1944 nella Germania Nazista. Charlotte Brod è un’anziana sopravvissuta all’Olocausto che vive nel suo appartamento a Tel Aviv. Una sera Kristen Eberhardt, una giornalista, bussa alla sua porta e le chiede informazioni sulla storia d’amore vissuta nel campo di concentramento di Neuengamme, in Germania, tra la prigioniera ebrea Lotte Rosner e la comandante tedesca Ilse Kohlmann (personaggi ispirati alla vera vita di Anneliese Kohlman). Verso la fine della Guerra Mondiale il campo di concentramento di Neuengamme viene chiuso e i prigionieri trasferiti a Bergen Belsen; la comandante tedesca decide allora di nascondersi sotto le sembianze di una prigioniera ebrea indossandone l’uniforme, per poter entrare a Bergen Belsen e dividere lo stesso destino della sua amante. In questa opera la distinzione tra boia e vittima è spezzata e offuscata. Si tratta della terza generazione tedesca e ebraica dopo la II GM, chi si fa cancellare il numero di serie tatuato per dimenticare e chi se lo fa tatuare per non dimenticare. Viene annebbiato il significato e la demarcazione che sta tra bene e male, amore e sfruttamento, il prima e il dopo, ebreo e nazista.

Per le prenotazioni telefonare allo 0586210120 anche con segreteria telefonica, oppure tramite whatsapp al numero 3805842291. Ingresso 12,00 € – ridotto 7,00 € per minori di 12 anni e allievi della scuola di arti sceniche.

