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Undici-Insomnia: Mia Pampaloni torna a Effetto Venezia 2026

Dal 29 luglio al 2 agosto, negli spazi di Zaki, dodici nuove opere accompagnate da testi poetici, due concerti e un percorso di opere digitali

Pittura, poesia, musica e sperimentazione digitale si incontrano in “Undici-Insomnia”, il progetto in programma durante Effetto Venezia 2026, dal 29 luglio al 2 agosto, ogni sera dalle 21.30 alle 24, negli spazi dell’agenzia di comunicazione Zaki, in via del Forte San Pietro 10 a Livorno (nel pdf allegato, che trovate cliccando sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo, i dipinti della collezione Insomnia e le poesie di Mia Pampaloni).

Al centro dell’esposizione ci sono dodici nuove opere della giovanissima pittrice Mia Pampaloni, oggi diciassettenne, affiancate per la prima volta da testi poetici scritti dalla stessa Mia. Un nuovo capitolo di UNDICI, il progetto che negli anni ne ha accompagnato la crescita e l’evoluzione delle passioni, dalla pittura alla musica e alla scrittura.

UNDICI nasce dalle opere realizzate da Mia durante il suo undicesimo anno di età, quando il suo talento precoce aveva già attirato l’attenzione dei media nazionali. Alla sua storia hanno dedicato spazio, tra gli altri, il Corriere della Sera, Avvenire e Rai Radio2, contribuendo a far conoscere oltre i confini cittadini quella bambina appassionata di disegno, pittura, letteratura e opera lirica.

Oggi Mia torna a Effetto Venezia non più come la bambina da cui tutto è cominciato, ma come una ragazza di diciassette anni che ha ampliato il proprio modo di esprimersi. La pittura resta il punto di partenza, ma nel frattempo la poesia e il pianoforte sono diventati altri strumenti attraverso i quali dare forma a emozioni, pensieri e inquietudini.

Le opere esposte sono state realizzate durante il suo sedicesimo anno di età e affrontano temi legati alla crescita, al desiderio, alla fragilità, all’incontro e al sogno. Titoli come “Desiderio”, “Preghiera”, “L’incontro”, “Caduta”, “Lullaby” e “Il sogno” conducono il pubblico in una dimensione intima e simbolica, popolata da volti, immagini e suggestioni.

Accanto a ogni opera sarà presente una poesia. I testi non hanno una funzione didascalica e non spiegano ciò che è rappresentato: aprono piuttosto una seconda possibilità di lettura, costruita attraverso parole, ritmo e associazioni. Immagine e scrittura procedono così in parallelo, completandosi senza sovrapporsi.

Il titolo “INSOMNIA” richiama una condizione di veglia fisica ed emotiva. L’insonnia diventa la metafora di una mente che continua a interrogarsi, osservare e immaginare, ma anche di una sensibilità adolescenziale attraversata da pensieri che faticano a trovare riposo. Una tensione che viene trasformata in espressione attraverso il colore, la parola e la musica.

La musica sarà protagonista anche attraverso due concerti, in programma il 29 luglio e il 2 agosto alle 21.45. Mia Pampaloni e Ludovica Tenerani si esibiranno al pianoforte; a seguire (solo il 2 agosto), Martina Gorini alla chitarra elettrica.

Durante tutte le serate saranno inoltre proiettate sui monitor le opere digitali della diciassettenne Lucia Poloni, aggiungendo un ulteriore livello espressivo e favorendo il confronto tra tecniche, sensibilità e linguaggi differenti.

UNDICI – INSOMNIA assume così una dimensione corale e multidisciplinare, in sintonia con il tema di Effetto Venezia 2026, “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”, dedicato alla creatività, alle esperienze e ai linguaggi dei più giovani. Pittura, poesia, musica e immagini digitali diventano strumenti diversi attraverso i quali raccontare una generazione che osserva il presente, cerca la propria voce e prova a immaginare il futuro.

UNDICI – INSOMNIA

Mostra pittorica, poesia, musica e opere digitali

Dal 29 luglio al 2 agosto 2026

Orario della mostra: 21.30–24.00

Concerti per pianoforte

29 luglio e 2 agosto, ore 21.45

Zaki – Agenzia di comunicazione

Via del Forte San Pietro 10, Livorno



Ingresso libero

Informazioni: [email protected]

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