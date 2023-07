Un’estate di letture con Nati per Leggere e la Biblioteca del Mare

Al bagno Onde del Tirreno la Biblioteca del Mare e Nati per Leggere. E ancora LeggerMente a Villa Fabbricotti, a Stenone continua Facciamo i compiti insieme. E a Villa Maria c'è Immersi nel verde. Il programma

Incontri con l’autore, prestito di libri al mare, laboratori d’arte, mostre a cielo aperto: un ampio cartellone di eventi accompagna l’estate livornese, all’insegna della lettura e della cultura. Il Comune di Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera ha realizzato un ricco calendario di appuntamenti per vivere le biblioteche anche nei mesi estivi, uscendo nei parchi e nei giardini o affacciandosi in riva al mare, potenziando sempre di più l’immagine della biblioteca come punto di riferimento culturale, di ritrovo e di incontro sul territorio, in un’ottica trasversale e inclusiva. Fino al 23 luglio Villa Fabbricotti rimane la sede degli incontri con l’autore di LeggerMente, il festival letterario che dall’inizio di questa sua quinta edizione ha contato fino ad oggi già oltre 2500 presenze. Nella cornice del parco e in prossimità del Chioschino di Filippo Brandolini il tema presentato quest’anno è la bibliodiversità, dove alle case editrici e alle scritture più note sono state affiancate espressioni culturali emergenti, favorendo diversità di genere e di contenuto. E’ partito a metà giugno e proseguirà fino a metà settembre anche il servizio di Biblioteca al Mare. Il presidio esterno della Biblioteca Labronica viene effettuato tutti i martedì e i venerdì dalle 11.00 alle 16.00 nello spazio esterno antistante lo stabilimento balneare Onde del Tirreno, consentendo in questo modo un accesso libero e gratuito per tutti e un’occasione per prendere in prestito un libro durante i momenti di svago. Questo sarà anche il luogo per gli incontri Nati per Leggere (NpL) in riva al mare. Organizzati con l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino e realizzati dagli operatori culturali della Cooperativa Itinera, gli incontri prevedono la lettura ad alta e a bassa voce per piccoli ascoltatori 0-6 anni, facilitando in loro lo sviluppo di un maggior vocabolario linguistico e di una più fervida immaginazione. Gli incontri NpL si ritrovano anche in Villa Fabbricotti, alla Biblioteca dei Ragazzi, tutti i giovedì mattina alle 10,30. Un’esperienza importante per i bambini ma anche l’occasione per i genitori di imparare buone pratiche di lettura e stimolare la creazione di momenti di incontro con i propri figli di grande valore educativo. Villa Maria, presso il Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, promuove invece dall’inizio di luglio Immersi nel verde: incontri di pratiche olistiche per ritrovare connessione fra corpo e mente, guidati da professionisti del settore. Il sabato mattina fino al 26 agosto, il ritrovo sarà alle ore 9,00 davanti al portone della biblioteca. Sarà possibile scoprire – e provare – le nozioni di base di yoga, pilates, qi gong e a lezione terminata entrare in biblioteca alla scoperta del patrimonio librario e multimediale. A Stenone continua il progetto Facciamo i compiti insieme per aiutare i bambini e le bambine della scuola primaria e secondaria di primo grado nello svolgimento della lezione delle vacanze estive. Sono previsti anche laboratori d’arte per fasce d’età 5-8 e 9-13, attività di carattere ludico e creativo ideati dal personale della Cooperativa Itinera, secondo piani programmati e funzionali. Tutti gli eventi sono gratuiti, liberi e accessibili a tutti. Per info: [email protected]

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Biblioteca al Mare: tutti i martedi e venerdì, ore 11,00-16,00 (fino al 13 settembre)

Biblioteca al Mare_Incontri NpL: martedi 18 luglio, martedi 1 agosto, martedi 22 agosto ore 11,00-12,00 / martedì 5 settembre ore 15,00-16,00

Biblioteca dei Ragazzi_Incontri NpL: tutti i giovedi ore 10,30 (fino al 27 luglio)

Biblioteca Villa Maria_ Immersi nel verde: sabato 15 e 22 luglio, 5, 12, 26 agosto ore 9,00

Stenone_ Facciamo i compiti insieme: tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 (fino al 13 settembre)

Stenone_Laboratori d’arte 5-8 anni: venerdi 14, mercoledi 19, lunedi 24 luglio ore 9,00-11,00 (consigliata la prenotazione 0586/440524)

Stenone_ Laboratori d’arte 9-13 anni: lunedi 10, venerdi 21, lunedi 24 luglio ore 9,00-11,00 (consigliata la prenotazione 0586/440524)

