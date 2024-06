Un’estate ricca di eventi in Baracchina Bianca con il mood di Pizzino in Città

Lo storico locale di viale Italia si avvarrà della collaborazione di Sante Ottone e dello staff di Pizzino in Città, che si aggiungerà a quello già presente di validi professionisti, per un'estate ricca di eventi... tutti vista mare

di Giacomo Niccolini

Sarà un’estate tutta da vivere quella della Baracchina Bianca. Un’estate vista mare che non mancherà di riservare sorprese a non finire. Ma soprattutto sarà un’estate fatta di aperitivi al calasole, light dinner con il sapore del salmastro sulle labbra e tanta voglia di divertirsi con un calendario ricco di eventi. Per fare questo la Baracchina Bianca di Chiara Cellerai e Yann Inghilesi hanno stretto una collaborazione con uno dei protagonisti dell’estate e della ristorazione labronica. Dopo l’esperienza del Maroccone Beach non è terminata la voglia di mettersi in gioco e di instaurare nuove collaborazioni per Sante Ottone, uno dei titolari del famoso e frequentatissimo “Pizzino in Città” di piazza Attias. Così con un colpo di libeccio ecco che il mood del Pizzino fatto da musica, buon cibo e intrattenimento di qualità porterà tutto lo staff di piazza Attias a due passi dal mare ad unirsi al già ottimo staff della Baracchina Bianca, rinomato oltre i confini locali per professionalità e servizio

La parte sea-front dello storico locale si avvarrà dunque della collaborazione di Sante and Co. che inizieranno ufficialmente con il “botto” nella seconda decina di giugno con un nome molto rinomato in città e non solo che farà sicuramente da grande apripista. Ma l’estate di Baracchina/Pizzino non finisce certo qui. Anzi. Ci saranno Dj set d’autore e con altri cantanti pronti a intrattenere il pubblico tra cui Nicola Mei, re delle notti elbane. Un calendario che lascerà a bocca aperta e che andrà a definirsi e a scoprirsi in queste settimane. Sante porterà tutto sul mare tranne… le pizze… con cui i clienti potranno rincontrarsi subito dopo l’estate dandosi nuovamente appuntamento davanti alla grande “A” del maestro Spagnoli in pieno centro.

Adesso quindi non resta altro che vivere la stagione più bella dell’anno, davanti al mare più bello del mondo, con tutto il mood di “Pizzino in Città” che si fonderà alla perfezione con lo staff di professionisti della Baracchina Bianca. Da giugno dunque ancora più Baracchina, ancora di più da vivere. Benvenuta estate.

