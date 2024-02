Un’Isola, un Direttore, una Storia in Camera di Commercio

Martedì 20 febbraio alle 12 sarà presentato in Camera di Commercio a Livorno, nella sala Capraia, il saggio “Un’Isola, un Direttore, una Storia”

Martedì 20 febbraio alle 12 sarà presentato in Camera di Commercio a Livorno, nella sala Capraia, il saggio “Un’Isola, un Direttore, una Storia”, biografia inedita di Leopoldo Ponticelli, Direttore della Colonia Penale Agricola di Pianosa nel decennio 1871-1881. Il saggio, a cura di Giuseppe Santeusanio e di Pier Paolo Traversari, è frutto di una ricerca storico-archivistica condotta con gli studenti del Liceo “Canova” di Treviso, nell’ambito di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), realizzati negli anni 2017 – 2020 con Scuole Outdoor in Rete. La ricerca, svolta durante i Campus di lavoro organizzati nell’Isola di Pianosa e presso l’Archivio di Stato di Livorno, ha dato vita ad un interessante percorso didattico-formativo, replicabile anche in altri contesti, che ha permesso agli studenti di conoscere realtà e ambienti lavorativi a loro sconosciuti, come quello di un Archivio di Stato. La collaborazione tra la Camera di commercio e Scuole Outdoor in Rete va avanti da tempo e rientra nell’ambito delle numerose attività che l’Ente sviluppa a favore del mondo della scuola e dell’orientamento al lavoro e all’imprenditorialità; i primi Campus di lavoro sul territorio sono stati organizzati nell’Isola di Capraia, per poi spostarsi all’Isola d’Elba e a Pianosa.

La metodologia dell’outdoor education si basa su attività formative-educative e di educazione civica in ambiente naturale. Gli studenti svolgono attività e “compiti di realtà” in favore dell’ambiente e della collettività, sviluppando competenze sociali, civiche, spirito di imprenditorialità, nonché la sensibilità verso il patrimonio storico, naturalistico e paesaggistico.

Relatore: Prof. Pier Paolo Traversari, coordinatore di Scuole Outdoor in Rete.

Interverranno:

il Segretario Generale della Camera di commercio, Dr. Pierluigi Giuntoli

il Presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Dr. Giampiero Sammuri

Per informazioni: Servizio di Promozione e Sviluppo economico, tel.0586/231285

La partecipazione è libera, è gradita conferma alla mail: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©