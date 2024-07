Uno spettacolo di beneficenza in ricordo di quattro grandi maestri del vernacolo

Con lo spettacolo dal titolo "Ricordando i grandi del vernacolo", sabato 27 luglio le Compagnie Livornesi Riunite ricorderanno i quattro grandi personaggi del teatro labronico scomparsi nel 2024: Marcello Marziali, Aldo Bagnoli, Roberto Motroni e Giuseppe Pancaccini. Saliranno sul palco i massimi attori di questo genere che hanno lavorato direttamente o indirettamente al fianco di questi grandi maestri del vernacolo. L’incasso della serata sarà devoluto all’Associazione Cure Palliative

Sarà una grande festa del teatro vernacolare livornese, quella in programma sabato 27 luglio alle ore 21.15 sul palco centrale della Fortezza Vecchia di Livorno a cura delle Compagnie Livornesi Riunite dove metteranno in scena un varietà comico-musicale dal titolo Ricordando i grandi del vernacolo, dedicato alla memoria di quattro grandi personaggi del teatro labronico scomparsi nel 2024. Marcello Marziali, classe 1939 attore versatile che ha spaziato dal teatro di prosa al teatro vernacolare con grande successo in ogni ruolo interpretato con le sue splendide caratterizzazioni, approdato di seguito al cinema con la serie I Delitti del barlume, oltre che a lavorare con grandi registi come Virzi. Aldo Bagnoli, classe 1935, grande attore di prosa in ruoli da protagonista spaziando da Moliere a Goldoni, da Pirandello a Campanile con grande maestria , vincendo numerosi concorsi a livello nazionale, approdato poi al teatro vernacolare con Gino Lena e Giuseppe Pancaccini.

Roberto Motroni classe 1942, anche lui uscito dal teatro di prosa come eccellente attore caratterista poi approdato al vernacolo con Ivano Ghezzani e Sandro Innocenti con il ruolo di maschera, tra cui ricordiamo il successo di Socera e Nora. Giuseppe Pancaccini classe 1939 autore di oltre 40 commedie in vernacolo, attore, regista e organizzatore, patron della Compagnia Il Carrozzone ha lavorato per oltre 60 anni nel teatro livornese facendone una sua ragione di vita e di amore per la sua città. Saliranno sul palco i massimi attori di questo genere che hanno lavorato direttamente o indirettamente al fianco di questi grandi maestri del vernacolo come Fulvio Pacitto,

Sandro Andreini (figlio di Tina Andrey), Daniela Salucci, Massimiliano Bardocci, Aldo Corsi, Elisabetta Macchia, insieme alle attuali maschere del teatro labronico come Alessio Nencioni, Marco Chiappini e Stefano Valdiserri. Conduce la serata Franco Bocci, ideatore e promotore di questa serata che ricorderà le tappe più importanti della carriera dei grandi del vernacolo attraverso alcune loro celebri scenette, macchiette, stornelli e parodie. La direzione musicale della serata è a cura di Stefania Casu. Direzione tecnica di Mauro Ferri. Una serata da non perdere dove sarà presente tutta la comicità e l’umorismo labronico. Biglietti non numerati disponibili dalle ore 20 alla biglietteria della Fortezza Vecchia con ingresso da Varco Fortezza Piazzale dei marmi 1 al costo di 10 euro. L’incasso della serata sarà devoluto all’Associazione Cure Palliative di Livorno. Info spettacoli: 351 9860341 – 3397768203.

