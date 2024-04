Uno spettacolo e una tavola rotonda per riflettere sul volontariato

Organizzata dal Cesvot Livorno, la giornata del 20 aprile prevede alle 15 nella sala Ferretti della Fortezza Vecchia il convegno “Lo stato di salute del terzo settore nella provincia di Livorno” e la sera alle 21 nella Sala Canaviglia della Fortezza Vecchia (ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili) lo spettacolo comico-musicale “Coinquilini di Gabina” di e con Carlo Bosco, Emiliano Geppetti e Claudio Marmugi

Una tavola rotonda e uno spettacolo per raccontare il territorio livornese e le sue quasi 800 realtà di volontariato. L’iniziativa, in programma il 20 aprile, è organizzata dalla Delegazione Cesvot di Livorno. Nel pomeriggio alle 15 nella sala Ferretti della Fortezza Vecchia (Piazzale dei Marmi) ci sarà il convegno “Lo stato di salute del terzo settore nella provincia di Livorno”. Dopo i saluti di Fiorella Cateni presidente Delegazione Cesvot di Livorno, Sandra Scarpellini presidente Provincia di Livorno, Luca Salvetti sindaco Comune di Livorno, Luciano Barsotti presidente Fondazione Livorno, Sandra Biasci portavoce Consulta comunale delle Associazioni, Luciano Guerrieri presidente Sistema Autorità Porti MarTirreno Settentrionale, verrà illustrata la Fotografia del terzo Settore nella Delegazione Cesvot di Livorno, una realtà composta da 793 associazioni di cui di cui 241 Organizzazioni di Volontariato, 372 Associazioni di promozione sociale, 77 cooperative, 71 onlus, 32 altre associazioni. Andrea Salvini, professore di Sociologia generale del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa, spiegherà la struttura e i bisogni del volontariato associato e il volontariato non associato sul territorio.

Nella tavola rotonda moderata dal giornalista Antonello Riccelli, racconteranno le esperienze di co-programmazione tra enti pubblici ed enti del Terzo Settore: Laura Adorni, dirigente dei Servizi Sociali SdS Valli Etrusche, Giovanni Basso presidente La Provvidenza Aps, Alessandro Masoni presidente Arci Bassa Val Di Cecina, Gianluca Mengozzi portavoce Forum del Terzo Settore della Toscana, Alice Prinetti assessora alle Politiche sociali ed Inclusione del Comune di Rosignano Marittimo, Caterina Tocchini dirigente Settore Politiche sociali e Sociosanitarie del Comune di Livorno, Fabrizio Torsi In Associazione Aps Andrea Raspanti assessore Terzo settore e Associazionismo Comune di Livorno e Fiorella Cateni presidente Delegazione Cesvot di Livorno. La sera alle 21 nella Sala Canaviglia della Fortezza Vecchia (ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili) sarà presentato lo spettacolo comico-musicale “Coinquilini di Gabina” di e con Carlo Bosco, Emiliano Geppetti e Claudio Marmugi (personaggio fisso della serie “I delitti del BarLume”). Lo spettacolo nasce per scherzo da una chiacchierata a tavola tra Marmugi, Geppetti e Bosco che, durante l’estate 2022, si sono ritrovati (davvero) a condividere la “gabina” a Tirrenia, ai Bagni Delfino. Pensando ad uno spettacolo ipotetico da fare insieme, i tre (e soprattutto i loro commensali), si sono resi subito conto che la chiacchierata stessa era “già” lo spettacolo – perché nessuno ce la faceva ad andare avanti a parlare a causa delle risate.

Tra canzoni vere stonate, brani parodiati, duetti, monologhi, dialoghi, satira, attualità e tanta improvvisazione ne è nato uno show pensato per divertire (il pubblico) e divertirsi (loro tre). La “Prima” vera e propria è andata in scena ad agosto 2022 nello stesso bagno dove i tre avevano la “gabina” e, da lì, la formula di “Coinquilini”, si è rivelata un format innovativo e di successo, andando in tour per 2 anni.

“Tra momenti di approfondimento e di svago rifletteremo insieme sulle caratteristiche di un territorio fatto di persone autentiche e generose, molto attive nel settore del volontariato” commenta Fiorella Cateni presidente Delegazione Cesvot di Livorno. “Quella livornese è un’area in cui le associazioni del Terzo Settore sono radicate in modo capillare, svolgendo una finzione sociale importantissima in collaborazione con le istituzioni”.

