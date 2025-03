Uovo alla Pop presenta Indian Market

Lo street artist e pittore Edoardo Ettorre esporrà le sue opere ispirate al suo recente viaggio in India nel mini market indiano in via della Coroncina. Per tutto il mese di aprile (inaugurazione il 5 aprile) i gestori si trasformeranno in galleristi. "Questi sono luoghi di transito in cui spesso si passa di fretta e distrattamente; Indian Market vuole ribaltare questa prospettiva, invitando il pubblico ad entrare per fermarsi, rivelando il quotidiano come un'esperienza extra-ordinaria"

Il 5 aprile 2025 inaugura “Indian Market”: un progetto decisamente originale e dal nome esotico, curato da Uovo alla Pop in collaborazione con Antonella Sciarra di Alinea – Arts&Culture. Lo street artist e pittore Edoardo Ettorre esporrà, appunto, le sue opere in un mini market indiano in via della Coroncina La collezione, totalmente inedita, è ispirata al suo recente viaggio in India. Opening: ore 18.30 del 5 aprile.

Dj set in market : Aimone Bonucci & Madame Tutù

L’artista ha dichiarato: “Il contatto con una realtà come l’India è stato sicuramente impattante, con la sua esplosione di colori e l’eccessivo brulicare che la strada offre. Mumbai è un posto che non riposa; le persone non conoscono la fatica e i vari quartieri, così diversi fra loro, sono la testimonianza dell’immenso divario tra chi ha tutto e chi nulla. I mercati e le slum della città sono stati i luoghi che mi hanno regalato maggiori emozioni, posti in cui la povertà viene inesorabilmente schiacciata dalla ricchezza d’animo dei suoi abitanti. È stata proprio la loro gentilezza ed allegria a presentarmi, sotto una luce differente, ciò che noi occidentali comunemente chiamiamo felicità”. Con questo progetto Uovo alla Pop conferma la sua volontà di sperimentazione non convenzionale: esattamente come la street art porta l’arte per le vie e sulle facciate dei palazzi, così Indian Market intende portare la mostra non in galleria, ma negli spazi alternativi di un negozio di alimenti gestito da due uomini indiani del Kerala, lo stato a sud dell’India famoso per l’Ayurveda. Il supermercato etnico è il punto di partenza di questo viaggio nel quale le identità si stratificano grazie a ricordi, sapori e lingue lontane che si intrecciano con la vita quotidiana della comunità locale. Questi negozi, al tempo stesso marginali e centrali, sono luoghi di transito in cui spesso si passa di fretta e distrattamente; il progetto Indian Market intende proprio ribaltare questa prospettiva, invitando il pubblico ad entrare per fermarsi, rivelando il quotidiano come un’esperienza extra-ordinaria. Il progetto espositivo trasforma questo “non-luogo” in uno spazio di dialogo e rivelazione, grazie a un allestimento temporaneo in grado di creare una dimensione artistica. La vicinanza con il ristorante indiano di fronte, inoltre, consentirà di generare un’atmosfera nella quale vivere un frammento di India nel cuore di Livorno anche durante le settimane successive, nelle quali si alterneranno altri eventi. L’India in quanto Stato composito e sfaccettato è da sempre luogo di incontro di lingue, etnie, culti e anche tradizioni culinarie: il vernissage vedrà infatti l’esposizione delle opere, un aperitivo tipico a base di samosa e pakoram e un set musicale tematico. Per tutto il mese di aprile, infine, sarà possibile visitare la mostra durante gli orari di apertura del negozio; i gestori si trasformeranno in galleristi che si prenderanno cura tanto delle opere quanto del market.

Bio dell’artista

Edoardo Ettorre è un giovane street artist e pittore abruzzese che in pochi anni ha collezionato svariati premi di settore ed è arrivato ad esporre le proprie opere e realizzare murales in tutta Italia ed anche all’estero, dalla Spagna alla Svizzera, dal Giappone all’India. Ettore nasce a L’Aquila nel 1994. Negli anni in cui frequenta l’Accademia di Belle Arti inizia ad avvicinarsi a una pittura spontanea e gestuale che è ancora la cifra distintiva dei suoi dipinti. Durante l’Erasmus a Valencia sperimenta più campi delle arti visive, rimanendo particolarmente affascinato dall’installazione e dalla street art, espressioni che spessissimo convivono nei suoi lavori. Gradualmente comincia a manifestarsi nelle sue opere un interesse per le dinamiche dell’età moderna e la relativa critica sociale, una poetica del quotidiano che si concentra tanto sui singoli individui quanto sul rapporto tra questi e la società. Attualmente si dedica ad una ricerca prevalentemente pittorica saltando, a piedi uniti, da piccoli quadri a grandi murales. Edoardo Ettorre è stato selezionato tra i finalisti della BiennaleMArteLive 2024, Roma.

