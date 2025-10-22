“US”, la nuova mostra fotografica di Marco Di Coscio al via il 25 ottobre

L’esposizione rappresenta un’occasione per approfondire il lavoro di un autore che fonde estetica, narrazione e introspezione, restituendo immagini capaci di parlare di noi — “US”, appunto

Un viaggio tra narrazione e introspezione. Si intitola “US” la mostra fotografica di Marco Di Coscio, a cura di Cecilia Faleni, che invita il visitatore a esplorare le due anime centrali della ricerca dell’artista: da una parte i tableaux, costruzioni visive dal forte impianto narrativo, dall’altra i portraits, strumenti di indagine intima che cercano di cogliere qualcosa di autentico in ogni soggetto fotografato.

L’inaugurazione è in programma venerdì 25 ottobre, dalle 18 alle 20, e sarà accompagnata da aperitivo e DJ set, in un’atmosfera pensata per favorire l’incontro tra fotografia, arte, musica e convivialità.

