“Utopie e Ucronie, il regno dei possibili e dei what if”, laboratorio di scrittura con Del Bono Idda

Appuntamento sabato 22 marzo dalle 11 alle 17,30. Occasione unica per esplorare le infinite possibilità narrative che si celano dietro ai mondi immaginari e agli scenari alternativi

Il Teatro di Capannoli si conferma come un importante centro di cultura e formazione, impegnato da quest’anno anche nella promozione della scrittura in tutte le sue forme. Il ciclo di laboratori continua con la presenza di Barbara Del Bono Idda, sabato 22 marzo, autrice, drammaturga e regista teatrale. Il laboratorio “Utopie e Ucronie, il regno dei possibili e dei what if” è un’occasione unica per esplorare le infinite possibilità narrative che si celano dietro ai mondi immaginari e agli scenari alternativi. Del Bono Idda, che vanta una carriera letteraria di successo e una formazione di eccellenza, è stata allieva di Mario Vargas Llosa alla Scuola Holden, e ha affinato le sue competenze alla New York University nei corsi di Creative Writing. Ha inoltre studiato con importanti figure della scrittura e del giornalismo, tra cui Roberto Cotroneo, Vincenzo Cerami e Andrea Camilleri. Vincitrice di numerosi premi letterari, tra cui il Premio Clio – Gabinetto Viesseux di Firenze e il Premio Serenissima dell’Università di Venezia, Barbara Del Bono Idda è un’autrice che sa come mescolare letteratura, drammaturgia e arte visiva. Durante il laboratorio, i partecipanti saranno accompagnati nell’esplorazione di mondi utopici e ucronici, attraverso la scrittura di scenari e trame che infrangono le leggi della realtà per abbracciare l’impossibile. Un’occasione per scoprire come le storie possano trasformare il presente e il futuro, dando voce a quello che sarebbe potuto essere, o che potrebbe essere ancora. Autrice e curatrice di importanti festival letterari, tra cui Scritti sulla sabbia, Barbara Del Bono Idda è anche una figura centrale nel panorama teatrale e artistico contemporaneo, avendo collaborato con registi e artisti di grande calibro come Robert Cahen, Emanuele Gamba, Dimitri Grechi Espinoza, Cristina Lazzari, Sandra Lischi, e Alessio Pizzech. Nel 2023 ha fondato il collettivo artistico “In forma di rosa”, con l’obiettivo di promuovere nuovi linguaggi e nuove forme espressive. Dopo il laboratorio che si svolgerà sabato 22 marzo dalle 11:00 alle 17:30, sarà possibile assistere a un emozionante reading tratto dal libro “Il fotografo di Francis Bacon. Jazz poetry per John Deakin”, edito da ETS. L’appuntamento rappresenta un incontro tra parole, musica e immagini in un’interpretazione originale e suggestiva. Il libro, scritto da Barbara Del Bono Idda, rende omaggio al fotografo John Deakin, figura centrale nell’ambito della fotografia contemporanea e testimone privilegiato della Londra degli anni ’50 e ’60. La sua macchina fotografica ha immortalato i volti e gli spazi intimi dei più grandi artisti dell’epoca, tra cui Francis Bacon, il quale ha avuto con Deakin un rapporto di grande sintonia. Il libro è un tributo a questa connessione, una danza di parole che si intrecciano con le atmosfere inquiete e magiche che hanno caratterizzato il lavoro di Deakin, il suo rapporto con Bacon e con la scena artistica londinese. L’evento sarà un’esplorazione del testo attraverso la voce di Edoardo Bacchelli, noto per la sua abilità nell’interpretazione e che con intensità fonderà perfettamente le sonorità del jazz con la profondità delle parole. L’evento offrirà un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo di John Deakin, tra visioni fotografiche, arte visiva e poesia, in un incontro che esplora le infinite possibilità espressive del linguaggio e della musica. Una performance che promette di essere un omaggio originale e appassionato al fotografo e al suo universo creativo.

L’ingresso al reading è libero, ma si consiglia la prenotazione per garantire la partecipazione.

Per maggiori informazioni e iscrizioni al laboratorio contattare il Teatro di Capannoli ai seguenti numeri tel. 3480076666, 3294199243.

